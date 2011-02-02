کاهش میزان مرگ ومیر در بیماران مبتلا به سرطان معده

به گزارش خبرگزای مهر، عوامل موثر در سرطان معده مربوط به مواردی همچون مصرف طولانی نیترات ها درغذاهای دودی. خشک ونمک سود، مصرف غذای آلوده به باکتری است و همچنین در افراد دارای گروه خونی A نسبت به گروه خونی O ، میزان بروز سرطان معده بیشتر است.

براساس این گزارش سرطان های سطحی دراکثر موارد علامتی ایجاد نمی کنند و با رشد تومور بیمار از ناراحتی درقسمت فوقانی شکم شکایت دارد که از یک احساس پری مبهم بعد از غذا خوردن تا درد شدید متغیر است.

همچنین تهوع واستفراغ و اختلال در بلع به ویژه هنگامی که تومور درناحیه انتهایی معده قراردارد از علائم اصلی هستند. درمراحل اولیه سرطان معده ، علائم فیزیکی وجود ندارد و شایع ترین محل برای انتشار خونی تومور معده، کبد است و کم خونی فقر آهن درمردها وخون مخفی درمدفوع درهردوجنس باید شک به ضایعات دستگاه گوارش را برانگیزاند.

رادیو گرافی ساده ترین شیوه تشخیصی جهت ارزیابی یک بیمارمبتلا به شکایات از ناحیه سرمعده است و برای درمان این نوع سرطان از برداشتن کامل تومور به کمک جراحی ، برداشتن معده به طور ناکامل، شیمی درمانی که باعث کاهش حجم تومور شده و کم کردن حجم تومور باقی‏مانده به عنوان بهترین روش تسکین این بیماری استفاده می شود.

براساس این گزارش معده گشادترین بخش لوله گوارش است که ظرفیت طبیعی آن حدود یک لیتر بوده و موقعیت و شکل ثابتی ندارد زیرا تا حد زیادی به حالت بدن، میزان محتویات معده، فشار احشای مجاور و تونوس معدی وابسته است.

نتایج دریافت شده از سوی این مرکز نشانگر این است که احتمالا یک عامل محیطی که از سنین پایین بروز می کند شخص را تحت تاثیر قرار داده وبه عنوان عامل اصلی ایجاد سرطان معده بیش از همه عوامل مستعد کننده مورد توجه قرارگرفته‏ است.