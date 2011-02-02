نمایشگاه عکس "انقلاب" در اردبیل گشایش یافت

رئیس حوزه هنری استان اردبیل ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم گشایش این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه 50 عکس از وقایع انقلاب با ترتیب زمانی و به صورت مستند به نمایش گذاشته شده است.

وحدت سلیمانزاده با بیان اینکه عکسهای به نمایش گذاشته شده از آثار برجسته عکاسان کشور و نیز معدودی از عکاسان استان می باشد، اضافه کرد: برخی از این عکسها تاکنون در هیچ نمایشگاهی عرضه و نمایش داده نشده است.

وی خاطر نشان کرد: این نمایشگاه تا پایان ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برپا بوده و علاقمندان می توانند در دو نوبت صبح و عصر از این آثار واقع در مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل بازدید نمایند.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به برنامه‌های ایم حوزه برای گرامیداشت ایام دهه فجر افزود: برگزاری شب خاطره از دیگر برنامه‌ هایی است که برای این ایام در نظر گرفته ایم و در این راستا با انتشار فراخوانی از انقلابیون استان دعوت شده تا خاطرات خود را از آن دوران در قالب این برنامه بازگو کنند.

وی یاد آور شد: همچنین با هماهنگی سازمان آموزش و پرورش استان قرار شده که روزانه دو فیلم با مضمون انقلاب برای دانش آموزان استان در مدارس پخش شود.

گشایش کارگاه خوشنویسی "والفجر" در اردبیل

سلیمانزاده همچنین از آغاز کارگاه خوشنویسی آیه "والفجر" در اردبیل خبر داد و افزود: در این کارگاه هنرمندان استان آیه "والفجر" را در انواع خط قرآنی خوشنویسی می ‌کنند و آثار تولید شده نیز در نمایشگاه دائمی حوزه هنری به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کارگاه به مدت 10 روز در ایام دهه فجر و به همت حوزه هنری استان با حضور هنرمندان اردبیل برپا شده است، ابراز داشت: این برنامه با هدف گرامیداشت دهه مبارک فجر سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و نشان دادن اهمیت قرآن در پیروزی انقلاب اسلامی به اجرا در می آید.

این مسئول با اشاره به حضور حوزه هنری اردبیل در نمایشگاه کتاب استان که از هفتم تا سیزدهم بهمن ماه جاری برگزار می‌شود، متذکر شد: حوزه هنری استان در این نمایشگاه 30 اثر منتشر شده طی سالهای گذشته را در یک غرفه به نمایش گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این نمایشگاه تمامی محصولات فرهنگی حوزه هنری مانند کتاب در قالب اشعار، داستان و خاطره، لوح فشرده و... در معرض عموم علاقه مندان قرار گرفت.

سلیمانزاده "اروند ما را با خود می برد"، "سربازان چکمه پوش"، "سردار مهربانیها"، "تبسمهای فیروزه ای"، "مویه از لاک پشتهای 33"، "سیر خیال" و "اپرای موعود" را از جمله کتابهایی عنوان کرد که در قالب خاطره رزمندگان، سرداران، زندگی نامه و اشعار عرفا و ادبای اردبیلی در این نمایشگاه عرضه شده است.

