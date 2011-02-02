خدمات رسانی رایگان مترو به نمازگزاران جمعه این هفته تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان اینکه تقارن آخرین روز ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) و امامت مقام معظم رهبری در نماز جمعه این هفته و همچنین تراکم زیاد مسافران برای حضور در نماز جمعه خدمات مترو در این روز رایگان است.

وی افزود: با توجه به نزدیکی دو ایستگاه مترو میدان انقلاب و چهارراه ولیعصر(عج) به محل برگزاری نماز جمعه در دانشگاه تهران، طبق دستور شهردار تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه مترو به صورت رایگان نسبت به جابه جایی نمازگزاران از سطح شهر و تمام ایستگاههای مترو اقدام کرده و پس از اتمام نماز جمعه نیز نسبت به بازگرداندن نمازگران به مقاصد شان اقدام می شود.

وی ادامه داد: در خط چهار مترو تهران از نظر تعداد ناوگان با کمبود مواجه هستیم اما با بررسی حجم جمعیت، در صورت نیاز به طور حتم از قطار کمکی در مترو استفاده می شود.

