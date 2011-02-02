رقیبان اوباما از راه می رسند/ "هانتزمن" استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید اعلام کرد که "جان هانتزمن" سفیر آمریکا در چین در اقدامی غیر معمول زودتر از موعد پست خود را در این کشور ترک می کند.

این احتمال وجود دارد که هانتزمن تلاش کند سال آینده برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد حزب جمهوریخواه شود. وی کمتر از یک سال و نیم پیش به عنوان سفیر آمریکا در چین کارش را شروع کرد.

بر اساس این گزارش، انتخاب جان هانتزمن به عنوان سفیر آمریکا در چین یک حرکت سیاسی زیرکانه از سوی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا تلقی شد.

اوباما با این کار، این ستاره رو به صعود جمهوریخواه و رقیب بالقوه سیاسی خود را در موقعیتی قرار داد که کمتر کانون توجه باشد. هانتزمن ممکن است در انتخابات سال ۲۰۱۲ باراک اوباما را به چالش بکشد. وی زبان چینی را به خوبی صحبت می کند، او در گذشته سفیر آمریکا در سنگاپور، نماینده هیئت مذاکرات تجاری آمریکا با چین و همچنین فرماندار موفق ایالت یوتا بوده است.

کاخ سفید تائید کرده که هانتزمن ۵۰ ساله قصد کناره گیری از سمتش به عنوان سفیر تا پایان ماه آوریل را مطرح کرده است.

"جان هانتزمن" سفیر آمریکا در چین

با تائید کاخ سفید، این احتمال بیشتر شده است که او در نظر دارد به عنوان نامزد انتخابات سال آینده وارد صحنه شود.

تصمیم اوباما برای فرستادن هانتزمن به چین، امکان یک تجربه عظیم در حوزه سیاست خارجی را برای او فراهم کرد. جان هانتزمن به زودی خواهد توانست در موقعیتی غیرعادی، رئیسش را برای احراز پست او به چالش بکشد.

سفیر فعلی آمریکا در پکن به صراحت از تصمیم خود برای نامزد شدن در انتخابات 2012 خبر داده است. وی هم اکنون 50 سال دارد و یکی از چهره های نوظهور حزب جمهوریخواه محسوب می شود. نوشته های رسانه هایی چون دیلی تلگراف و نیوزویک نشان می دهد که هانتزمن در کنار سارا پیلین از امیدهای اصلی جمهوریخواهان برای سال 2012 به شمار می رود.

نام دیگری که در این میان به گوش می رسد "آرنولد شوارتزنگر" فرماندار سابق کالیفرنیا و ستاره مشهور هالیوود است. هر چند وضعیت فعلی آرنولد به دلیل عملکرد بد در کالیفرنیا چندان مطلوب نیست، اما برخی از جمهوریخواهان معتقدند وی نیز همانند "رونالد ریگان" رئیس جمهور اسبق آمریکا که از ستارگان آن روزهای هالیوود محسوب می شد، می تواند با استفاده از محبوبیت سینمایی خود در انتخابات 2012 به موفقیت برسد.