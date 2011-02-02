  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

هاشمی خبر داد:

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زنجان به 35 دفتر افزایش یافت

دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زنجان به 35 دفتر افزایش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از راه اندازی دو دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در دهه فجر سال جاری خبر داد و گفت: با راه اندازی این دو دفتر، این تعداد به 35 دفتر افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یوسف هاشمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران یادآور شد: هم اکنون مجوزهای این دو دفتر صادر شده است و همزمان با فرا رسیدن دهه فجر آماده فعالیت می‌شوند.

هاشمی افزود: با راه اندازی این دو دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، این تعداد به 35 دفتر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه این دفاتر در شهرستان زنجان واقع شده‌اند افزود: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که در نخستین مرحله از سوابق پیشین متقاضی این دفاتر استعلام گرفته می‌شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: در صورت کسب نتایج مثبت از استعلام، متقاضی برای معرفی مدیر فنی سه ماه فرصت دارد.

هاشمی خاطر نشان کرد: مدیر فنی باید دارای مدرک کارشناسی باشد ضمن اینکه داشتن لوح مدیریت از دیگر شرایط مورد توجه است.

کد مطلب 1244581

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها