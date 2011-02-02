دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری زنجان به 35 دفتر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید یوسف هاشمی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران یادآور شد: هم اکنون مجوزهای این دو دفتر صادر شده است و همزمان با فرا رسیدن دهه فجر آماده فعالیت می‌شوند.

هاشمی افزود: با راه اندازی این دو دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری، این تعداد به 35 دفتر افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه این دفاتر در شهرستان زنجان واقع شده‌اند افزود: مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید دارای شرایط ویژه‌ای باشند که در نخستین مرحله از سوابق پیشین متقاضی این دفاتر استعلام گرفته می‌شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ادامه داد: در صورت کسب نتایج مثبت از استعلام، متقاضی برای معرفی مدیر فنی سه ماه فرصت دارد.

هاشمی خاطر نشان کرد: مدیر فنی باید دارای مدرک کارشناسی باشد ضمن اینکه داشتن لوح مدیریت از دیگر شرایط مورد توجه است.