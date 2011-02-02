به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره نحوه ارزیابی مدارک دانشگاهی در مقطع تحصیلی دکتری، شرایط ویژه ای برای دوره های نیمه حضوری مقطع دکتری اعلام شد.

اداره کل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نحوه ارزشیابی مدارک دانشگاهی تحصیلات نیمه حضوری مقطع دکتری را اعلام کرده است که بر اساس آن در صورتی که فردی تحصیل خود در مقطع دکتری در دوره نیمه حضوری از اول مارس 2011 یا 10 اسفند 89 آغاز کرده باشد، مدارک دانشگاهی وی که حاصل از این تحصیلات است قابل ارزشیابی نیست.

بر اساس مصوبات شورای ارزشیابی وزارت علوم، مدارک دانشگاهی حاصل از دوره های پیوسته کارشناسی به دکتری (BY Research) در خارج از کشور با تاریخ شروع به تحصیل پس از اول مارس 2011 به ماخذ دکتری پژوهشی قابل بررسی و ارزشیابی است.

به گزارش مهر، بر اساس قوانین موجود در نظام های ارزشیابی، ذکر نظام آموزشی برای تحصیلات‌ "نیمه‌حضوری" در ارزشنامه ضروری است و تحصیلات نیمه حضوری به تحصیلاتی اطلاق می شود که برای انجام آن، مدت حضور دانشجو در محل تحصیل (به استناد گذرنامه) بین یک سوم الی دو سوم طول تحصیل باشد.

ارزشیابی مدارک تحصیلی با توجه به مدارک پیش نیاز ارزشیابی می شوند و مدارک تحصیلی خارجی در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری از موسسات معتبر که مستقیما و بدون اخذ مدارک تحصیلی قبلی اخذ شده اند بر اساس نظر مدیرکل امور دانش آموختگان، کمیسیون و یا شورای ارزشیابی، نظام آموزشی در موسسه محل تحصیل، فاصله زمانی شروع تا فراغت از تحصیل و در صورت لزوم با ارزیابی توانمندی های علمی، پِژوهشی و حرفه ای قابل ارزشیابی خواهند بود.

بر اساس شرایط جدیدی که بر نحوه ارزشیابی مدارک نیمه حضوری دانشگاههای خارج از کشور حکمفرما است هیچگونه تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد از اول ژانویه 2009 پذیرفته نیست.