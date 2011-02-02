مدیر کل ارشاد استان لرستان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرپرست قبلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: حذف خرم آباد محوری در برنامه ها و جشنواره های فرهنگی و توجه به شهرستانهای استان یکی از محورهای مورد نظر در زمان تصدی بنده بوده است.

امین کمالوندی توجه به هنرمندان سراسر استان را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این مدت عنوان کرد و بیان داشت: اصلاح ساختار اداره ارشاد، ایجاد شش مجتمع فرهنگی هنری در شهرستانهای لرستان، احداث دو کتابخانه عمومی، جوانگرایی در برنامه های ارشاد، مستندسازی فعالیتها و جشنواره ها، ارتقای جایگاه لرستان در حوزه فرهنگ کشور به رتبه پنجم، کسب عناوین مختلف در جشنواره ها، دعوت از 27 مدیر ارشد وزارتخانه به استان برای بررسی مسائل لرستان و ...از جمله فعالیتهای انجام شده در 23 ماه اخیر بوده است.

بنابر این گزارش در این مراسم حجت الاسلام علی اسماعیلیان به عنوان مدیر کل جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شد. وی پیش از این به عنوان مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه لرستان مشغول به کار بوده است.

در این مراسم همچنین از زحمات امین کمالوندی سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که به مدت شش ماه مسئولیت سرپرستی این اداره کل را به عهده داشت تقدیر شد.

پیش از امین کمالوندی، سید عارف علوی مسئولیت مدیریت اداره کل ارشاد لرستان را بر عهده داشت.