میرزاباقر علیاننژاد مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری که مسئولیت نظارت بر "روزشمار انقلاب اسلامی" را نیز برعهده دارد درباره آخرین وضعیت آن به خبرنگار مهر گفت: تدوین جلد دوازدهم این مجموعه که به طور تفصیلی به شرح وقایع 27 تا 30 دی ماه سال 1357 میپردازد به پایان رسیده و تا نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین نگارش جلد سیزدهم که 4 روز نخست ماه بهمن را روایت میکند به پایان رسیده و در دست ویرایش است. در این جلد اتفاقهایی چون استعفای جلالالدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیتهایش، آمادهسازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور میشود.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه این روزشمار با دو محور کلی تدوین میشود در اینباره توضیح داد: یکی از محورها جبهه مبارزه است که در آن امام خمینی(ره)، دیگر روحانیون و مردم قرار دارند و در سوی مقابل جبهه حکومت است که در جلد سیزدهم دیگر شاه از صحنه خارج شده و دولت بختیار، نظامیان و غربیها در این بخش مورد بررسی قرار میگیرند.
علیاننژاد افزود: واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی با همکاری گروهی از پژوهشگران در دفتر ادبیات انقلاب اسلامی حوزه هنری تدوین "روزشمار انقلاب اسلامی" را برعهده گرفتهاند که این گروه از سالها پیش به کار گردآوری منابع و اطلاعات مشغول شدند. اطلاعات به دست آمده پس از یک بازنگری و دستهبندی در اختیار تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران قرار گرفت که به نگارش روزشمار پرداختهاند.
مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره پاسخ به اینکه تجدید چاپ و بهروزرسانی جلدهای پیشین این مجموعه چگونه خواهد بود؟ توضیح داد: نخستین جلد از روزشمار انقلاب در سال 76 منتشر شد که تا امروز تقریبا سالی یک جلد منتشر شده است. در فاصلهای که این جلدها منتشر شده و میشود به اطلاعات و منابع مرتبط اضافه میشود به طور نمونه از سال 76 تاکنون 25 جلد اسناد انقلاب به روایت ساواک منتشر شده در زمان تدوین مجموعه در دسترس نبود.
وی در پایان اشاره کرد: حال این مساله ایجاب میکند که روزشمار انقلاب پیش از اینکه درباره تجدید چاپ آن اقدام شود به روز شود به همین دلیل تصمیم بر این شد که با تکمیل مجموعه در پایان برگردیم و کل آن را بازنگری و به روز کنیم که این مساله هم در مطالب هم در شکل کتابها خواهد بود و شاید تعداد جلدها هم کمتر شود.
به گفته علیاننژاد "روزشمار انقلاب" این مجموعه تاریخ انقلاب را تا 22 بهمن 57 مرور میکند و در نهایت 22 ماه و 22 روز را پوشش خواهد داد.
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