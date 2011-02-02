مشهد در رثای پیامبر مهربانی خون بارید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، پس از آن عروج ملکوتی، هر سال 28 صفر، شاهد اشک عرش و ارض در رثای پیامبر مهربانی و اسوه والگوی اخلاق، لطف، بخشش وبزرگواری است.

گریه در فقدان خاتم پیامبران، بازتاب یتیمی انسانیت تا روز قیامت است که با رحلتش ساکنان زمین رحمت، مغفرت، فضل، حکمت و عشق را هم با محمد مصطفی (ص) تشییع کردند.

درد بی کسی امت

چه غمناک و حزن آور است، درد بی کسی امتی که دیگر رسول خدا را نمی بیند و چه شقی بودند کسانی که تا او بود، خون به دلش کردند و آزارش دادند و اهل بیتش را پس از او به بدترین روش، تا سر نیزه بدرقه کردند.

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، غروب، همه خوبی هاست، نقطه پایان همه دستاوردهای معنوی فرزند آدم، در گذر هزاران ساله زمان است.

برشی بر خط راستی و درستی و امانتداری است مگر این که اهل بیتش را پاس بداریم و هر جمعه به حجتش قائم آل محمد (ص) سلام دهیم تا شاید فرجی شود و فرجی باشد بر دردهای تلنبار شده و بغض های گره خورده و غصه های تمام نشدنی که هر روز جهان ما را درمی نوردد و با خود قربانی می گیرد.

و سلام بر سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) که تنهاترین سردار تاریخ است و مظلوم ترین شهید آل رسول که در زیر سقف زندگی، به زهر جفا شربت شهادت نوشید و با جگر پاره پاره به دیدار خدا رفت.

عزاداری در زیر بارش شدید باران

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد امروز 28 صفربرابر با 13 بهمن، مشهد شهر امام رضا (ع) در زیر باران شدید در این ماتم خون می گرید، میلیونها شیعه بر سر و سینه می زنند، نوحه می خوانند، گوش به وعظ و خطبه می سپارند، تا شاید سبک شوند از این عزاداری پایدار چرا که نمی شود داغ سه شقایق را در ظرف بی ظرفیت وجود تحمل کرد و انتظار آرامش داشت.

اقیانوس پر خروش عزاداران

افزون بر دو هزار هیئت عزادار که با بیرقهای سیاه، زنجیر زنان و سینه زنان بیقرار، در قالب کاروان وارد مشهد شده اند صدها هیئت از شهرستانهای خراسان رضوی و دهها هیئت عزاداری مساجد مشهد نیز با دسته های انبوه خود را به این اقیانوس پر خروش رسانده اند.

باید خیابانهای اطراف حرم مطهر امام هشتم را دید و اعتراف کرد که واژه ها ناتوان تر از آن هستند که به توصیف این تلاطم اشکبار توفیق یابند.

جمعیت متراکم حد فاصل میدان بسیج تا حرم مطهر، عزاداران مغموم را به هر سو می کشد، خیلیها به نفس نفس افتاده اند اما پژواک یا محمد(ص) و یا حسن (ع) آنها تا آخر آسمان امتداد دارد.

نوای "سنه قربان محمد" و" سنه قربان حسن" آذریها، چنان عاشقانه در فضا طنین انداز می شود که با هر طاقتی، بی تاب می شوی.

نگاه عزاداران به گنبد و گلدسته علی ابن موسی الرضا(ع) است، تا تسلیت جانانه خود را تقدیم حضرتش کنند و او را برای شفاعت قیامت تضمین کنند.

چهره خیابانهای منتهی به حرم در خیابانهای نواب صفوی، شیرازی و طبرسی نیز تابلوی کاملی از محشر کبراست.

خراسانی های داغدار

خراسانی های داغدار و میهمانان بیشمار همه یک دلند در ماتم رسول خدا(ص) و امام مجتبی (ع) و این داغ تا شب شهادت جانسوز غریب توس، ادامه می باید.

به مناسبت روزهای حزن انگیز آخر صفر، شهر امام رضا(ع) یکپارچه سیاهپوش است و مساجد این شهر نیز پذیرای گروه زیادی از ارادتمندان آل رسول هستند.

در صحنها و رواقهای امام رضا (ع) نیز انبوه جمعیت همچنان به عزاداری مشغولند و این مراسم تا پاسی از شب امتداد خواهد یافت.