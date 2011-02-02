یکی از مخازن سوخت قشم در آتش سوخت

حیدر یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: ساعت یک و 49 دقیقه صبح چهارشنبه صاعقه به مخزن شماره 11 سوخت برخورد کرد و موجب آتش سوزی آن شد.

وی ادامه داد: با حضور به وموقع نیروهای امدادی در محل آتش در ساعت 10 و 20 دقیقه صبح به طور کامل مهار شد.

رئیس شرکت نفت فلات قاره منطقه قشم تصریح کرد: این حادثه هیچ خسارت جانی در پی نداشه و خسارت تنها متوجه دیواره خارجی مخزن بوده است و سوخت آن نیز قابل استفاده است.

یارویسی افزود: برای مهار قسمت بالایی آتش از جرثقیل و سبد استفاده شده است.

14 نفر از نیروهای امدادی آتش نشانی بندرعباس صبح امروز به محل حادثه اعزام شده اند.