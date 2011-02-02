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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

یکی از مخازن سوخت قشم در آتش سوخت

یکی از مخازن سوخت قشم در آتش سوخت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس شرکت نفت فلات قاره منطقه قشم گفت: برخورد صاعقه به مخزن شماره 11 سوخت در جزیره قشم موجب آتش سوزی این مخزن 250 هزار بشکه ای شد.

حیدر یارویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: ساعت یک و 49 دقیقه صبح چهارشنبه صاعقه به مخزن شماره 11 سوخت برخورد کرد و موجب آتش سوزی آن شد.

وی ادامه داد: با حضور به وموقع نیروهای امدادی در محل آتش در ساعت 10 و 20 دقیقه صبح به طور کامل مهار شد.

رئیس شرکت نفت فلات قاره منطقه قشم تصریح کرد: این حادثه هیچ خسارت جانی در پی نداشه و خسارت تنها متوجه دیواره خارجی مخزن بوده است و سوخت آن نیز قابل استفاده است.

یارویسی افزود: برای مهار قسمت بالایی آتش از جرثقیل و سبد استفاده شده است.

14 نفر از نیروهای امدادی آتش نشانی  بندرعباس صبح امروز به محل حادثه اعزام شده اند.

کد مطلب 1244605

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