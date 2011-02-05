اباسلط سیاح در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، جوانان را سرمایه عظیم کشور دانست و اظهار داشت: در حال حاضر جوانان هوشمندی داریم و در عمل نیز به آنان اعتماد کرده ایم.

سیاح تصریح کرد: این اعتقاد قلبی من است که جوانان امروزی بهتر از جوانان نسلهای گذشته هستند و اگر خطر و جنگی نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند همین جوانان که در خیابان ها می بینید و برخی ویژگی های ناروا به آنها نسبت می دهند بهتر از ما به استقبال جنگ خواهند رفت.

وی با اشاره به فتنه دشمنان در سال گذشته خاطر نشان کرد: بساط حجم عظیم فتنه ای که دشمنان برای تفرقه افکنی و دسته دسته کردن مردم تحمیل کرده بودند به هوشیاری و بصیرت همین مردم و جوانان برچیده شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان افزود: با توجه به وجود آزادی در کشور همه می توانند نظرات خود را ابراز کنند اما همه افراد زیر مجموعه نظام، دولتمردان و مسئولین در چارچوب نظام و در رأس آن مقام معظم رهبری خط فکری مقام معظم رهبری را دارند و مقام معظم رهبری نیز اعتماد کامل به جوانان دارند.

سیاح با تاکید بر اینکه جوانان باید نظام اسلامی را همواره پابرجا و سربلند نگه دارند اظهار داشت: اگر بخش هایی از جامعه نیز این اعتماد را به جوانان نداشته باشند مجبورند در آینده این اعتماد را در عمل نشان دهند و ما ضمن آنکه اعتماد داریم، صد در صد نیز اطمینان خاطر به جوانان برای پذیرش مسئولیت ها داریم.