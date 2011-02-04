دوازدهمین جشنواره ابن سینا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جشنواره ابن سینا با معرفی فعالیت های پژوهشی و آموزشی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه گرنت‌های آموزشی و پژوهشی همراه خواهد بود.

دوازدهمین جشنواره به دو بخش پژوهش و آموزش تقسیم می شود که در بخش پژوهش جوایزی به همراه هزینه شرکت در همایش های خارج از کشور برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

این دوره از جشنواره در بخش آموزش نیز جوایزی را به فعالان حوزه آموزش پزشکی اعطا می کند. جایزه کشوری ابن‌سینا، جایزه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، جایزه حکیم جرجانی، جایزه اخلاق پزشکی و جایزه پیشکسوتان دانشگاه از جمله جوایزی است که در این دوره به برگزیدگان اعطا می شود.

جایزه نفر اول در بخش پژوهش 80 میلیون ریال به اضافه 30 میلیون ریال اعتبار پژوهشی، جایزه نفر دوم در بخش پژوهش 60 میلیون ریال به اضافه 20 میلیون ریال اعتبار پژوهشی و جایزه نفر سوم در بخش پژوهش 40 میلیون ریال به اضافه 15 میلیون ریال اعتبار پژوهشی در نظر گرفته شده است.

شرط دریافت اعتبار پژوهشی داشتن حداقل یک مقاله پذیرفته شده در همایش مورد نظر و تایید معاونت پژوهشی است.

جایزه کشوری ابن‌سینا در دوازدهمین دوره این جشنواره نیز 80 میلیون ریال گرانت آموزشی و 30 میلیون ریال هزینه شرکت در یک همایش یا کارگاه آموزشی خارج از کشور به علاوه هدیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین در این بخش برگزیدگان جایزه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 80 میلیون ریال گرانت آموزشی، 30 میلیون ریال هزینه شرکت در همایش یا کارگاه را دریافت می کنند.

جایزه حکیم جرجانی شامل 60 میلیون ریال گرانت آموزشی و 20 میلیون ریال هزینه شرکت در همایش یا کارگاه و جایزه اخلاق پزشکی شامل 80 میلیون ریال گرانت آموزشی و هزینه یک سفر حج عمره با یک نفر همراه خواهد بود. جایزه پیشکسوتان دانشگاه هم شامل 80 میلیون ریال گرانت آموزشی و 30 میلیون ریال هزینه شرکت در همایش یا کارگاه آموزشی است. این گرانت ها به صورت اعتبار برای اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش قابل استفاده است.