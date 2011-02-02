15 روستای عنبرآباد در محاصره سیل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بارندگی شدید در جنوب کرمان باز هم مثل سال گذشته موجب آبگرفتگی شدید و بروز سیلاب در روستاهای این مناطق شد.

بارندگی که از روز سه شنبه آغاز شده بود موجب بروز سیلاب در شهرستان عنبرآباد شد و هم اکنون نیز بیش از 15 روستا در محاصره سیل قرار دارند.

فرماندار عنبر آباد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: این بارندگی ها در چندین روستای عنبرآباد موجب سیل زدگی و بسته شدن راههای روستایی شده است.

محمد مشایخی از تشکیل ستاد بحران در این شهرستان خبر داد و گفت: راه ارتباطی هشت روستا هم اکنون مسدود است و تلاش برای بازگشایی این راهها در حال انجام است.

وی افزود: این بارندگی به تاسیسات زیر بنایی، راهها، کشاورزی و چاهها صدمه زده است.

فرماندار عنبرآباد ادامه داد: بسیار از خانه های مسکونی نیز دچار آبگرفتگی شده اند و با تلاش امداد گران و مردم در حال پمپاژ آب از این خانه ها هستیم.

وی اضافه کرد: سیل زدگان به چادر، مواد غذایی نیاز دارند.

وی یکی از دلایل بروز سیل را تخریب سیل بندها در سیل سال گذشته خبر داد.