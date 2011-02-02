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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

انتصابات جدید غضنفری در وزارت بازرگانی

وزیر بازرگانی در احکام جداگانه‌ای رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و قائم مقام معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگانی را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، مهدی فتح‌اله به عنوان قائم مقام معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی و رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منصوب شد.

در حکم مهدی فتح‌اله بر تعامل مناسب با ذی‌نفعان و انجام مطالعات و پ‍ژوهش‌های زمینه‌ساز تحول در نظام بازرگانی و موثر در ارتقای فعالیت‌های وزارت بازرگانی تاکید شده است.
 
پیش از این، فتح‌اله در سمت مشاور وزیر و دبیر ستاد بازرگانی هدفمند‌سازی یارانه‌ها مشغول به فعالیت بود.
 
غضنفری همچنین در حکم دیگری، سیامک نوری را به سمت قائم مقام معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگانی منصوب کرد.
 
وزیر بازرگانی در این حکم با اشاره به اصول مورد تاکید دولت بر ایجاد تحول اداری، افزایش و ارتقای سطح انگیزه کاری کارکنان و در نهایت بهبود روش‌ها و چابک‌سازی فرایند اداری تاکید کرده است.
کد مطلب 1244636

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