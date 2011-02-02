انتصابات جدید غضنفری در وزارت بازرگانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس حکم مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، مهدی فتحاله به عنوان قائم مقام معاون برنامهریزی و امور اقتصادی و رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی منصوب شد.
در حکم مهدی فتحاله بر تعامل مناسب با ذینفعان و انجام مطالعات و پژوهشهای زمینهساز تحول در نظام بازرگانی و موثر در ارتقای فعالیتهای وزارت بازرگانی تاکید شده است.
پیش از این، فتحاله در سمت مشاور وزیر و دبیر ستاد بازرگانی هدفمندسازی یارانهها مشغول به فعالیت بود.
غضنفری همچنین در حکم دیگری، سیامک نوری را به سمت قائم مقام معاونت هماهنگی، توسعه منابع و امور مجلس وزارت بازرگانی منصوب کرد.
وزیر بازرگانی در این حکم با اشاره به اصول مورد تاکید دولت بر ایجاد تحول اداری، افزایش و ارتقای سطح انگیزه کاری کارکنان و در نهایت بهبود روشها و چابکسازی فرایند اداری تاکید کرده است.
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