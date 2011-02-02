  1. هنر
  2. تئاتر
۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۳۵

نمایشگاه عکس "پس از واقعه" در مولوی برپا شد

نمایشگاه عکس "پس از واقعه" در مولوی برپا شد

نمایشگاه عکس نمایش "پس از واقعه" به کارگردانی حفیظ‌الله رفیعی در تالار مولوی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 20 تابلو از عکس‌های نمایش "پس از واقعه" که توسط مهدی آشنا عکاسی شده‌ به معرض دید عموم گذاشته شده است. این نمایشگاه 12 بهمن‌ماه همزمان با اجرای ویژه عکاسان در تالار مولوی افتتاح شد و تا پایان اجرا این نمایش در سالن انتظار تالار مولوی بر پا است.

نمایش "پس از واقعه" به داستان زندگی هنده همسر یزید و درگیری‌های او با یزید پس از واقعه عاشورا می‌پردازد. در این نمایش شیوا ابراهیمی، خسرو شهراز، آیدا کیخایی، یعقوب صباحی، آذر سماواتی، مهدی صباغی و گیتی قاسمی به ایفای نقش می‌پردازند.

حمیدرضا نعیمی مشاور کارگردان این نمایش است و رضا مهدی‌زاده طراحی صحنه و الهام شعبانی طراحی لباس نمایش "پس از واقعه" را انجام داده‌اند.

کد مطلب 1244641

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها