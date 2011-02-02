نمایشگاه عکس "پس از واقعه" در مولوی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 20 تابلو از عکسهای نمایش "پس از واقعه" که توسط مهدی آشنا عکاسی شده به معرض دید عموم گذاشته شده است. این نمایشگاه 12 بهمنماه همزمان با اجرای ویژه عکاسان در تالار مولوی افتتاح شد و تا پایان اجرا این نمایش در سالن انتظار تالار مولوی بر پا است.
نمایش "پس از واقعه" به داستان زندگی هنده همسر یزید و درگیریهای او با یزید پس از واقعه عاشورا میپردازد. در این نمایش شیوا ابراهیمی، خسرو شهراز، آیدا کیخایی، یعقوب صباحی، آذر سماواتی، مهدی صباغی و گیتی قاسمی به ایفای نقش میپردازند.
حمیدرضا نعیمی مشاور کارگردان این نمایش است و رضا مهدیزاده طراحی صحنه و الهام شعبانی طراحی لباس نمایش "پس از واقعه" را انجام دادهاند.
نمایشگاه عکس نمایش "پس از واقعه" به کارگردانی حفیظالله رفیعی در تالار مولوی برپا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 20 تابلو از عکسهای نمایش "پس از واقعه" که توسط مهدی آشنا عکاسی شده به معرض دید عموم گذاشته شده است. این نمایشگاه 12 بهمنماه همزمان با اجرای ویژه عکاسان در تالار مولوی افتتاح شد و تا پایان اجرا این نمایش در سالن انتظار تالار مولوی بر پا است.
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