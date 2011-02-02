به گزارش خبرگزاری، انجمن علمی فلسفه دین ایران به عنوان مؤسسهای تخصصی علمی که در زمینه فلسفه دین در ایران فعال است، با هدف ایجاد فضای گفتگوی علمی و رشد و بسط معرفتی در حوزه دین، پس از برگزاری هفت نشست تخصصی در زمینه فلسفه دین اقدام به برگزاری این همایشی با عنوان "معرفت دینی" کرده است.
معناداری گزارههای دینی، تأثیر فلسفه تحلیلی بر معرفتشناسی دینی، پوزیتیویسم منطقی، ابطالگرائی و معرفت دینی، معرفت دینی و ایمان گرایی، ایمان و عقل، معرفت تجربی و معرفت دینی، معرفت دینی و معرفتشناسی اصلاح شده، مبناگرایی و استلزامات معرفت دینی از جمله محورهایی هستند که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
در این همایش علی اکبر رشاد، حمیدرضا آیتاللهی، سید حسن حسینی، قاسم پورحسن، علیرضا قائمینیا، محمد سعیدیمهر، حسین کلباسی، محسن جوادی، علیاصغر مصلح و محمد محمد رضایی سخنرانی خواهند کرد.
همایش ملی معرفت دینی، در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، 19 و 20 بهمن ماه از سوی انجمن علمی فلسفه دین ایران و با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل این پژوهشگاه برگزار خواهد شد.
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