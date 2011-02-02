برنامه اعتراضات در کشورهای عربی/ بحرین، لیبی و مغرب در آستانه انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مطلب نوشته شده که در جریان مکاتبات و گفتگوهای آنلاین، پیشتر اعلام شده بود که 30 ژانویه، تظاهرات دانشجویان سودانی برگزار می شود که البته انجام هم شد. دانشجویان سودانی در مقابل دفتر ریاست جمهوری این کشور جمع شده و هرچند تعداد آنها خیلی پرشمار نبود، ولی خواهان کنار رفتن عمرالبشیر شدند.

در مورد دیگر کشورها، تاریخهایی چون پنجم فوریه، ۱۲ فوریه و سوم ماه مارس اعلام شده است. مطالب موجود در فضای اینترنتی و تویتر حاکی از آن است که بحرین، روز 14 فوریه و حدود دو هفته دیگر، شاهد تظاهرات مردمی خواهد بود. مقالات و تویت های زیادی هم درباره تغییراتی که در عربستان سعودی در راه است، منتشر شده است.

بر همین اساس، پس از اعتراض گسترده و مردمی تونس، این پرسش مطرح شده بود که آیا ممکن است در دیگر کشورها هم این مسئله تکرار شود که به فاصله 10 روز پس از آن، مصر شاهد اعتراض مردمی شد.

گلوبال وویسز در گزارشی اعلام کرد : فضای اینترنتی شاهد حرکت دامنه دار و گسترده ای است که کشورهای عربی را به حرکت مواج و گسترده تشویق می کند.

گلوبال ویسز می نویسد توییتر یکی از سایت هایی است که فعالیت جدی بلاگرها و فعالان اینترنتی سوریه در کمک به مردم مصر را بازتاب می دهد. برخی گزارش ها حاکی است شاید این انتظار که دیگر کشورهای عربی راه تونس را ادامه دهند، خوش بینانه باشد. این در حالی است که به موازات تحولات و اعتراض های مردمی در مصر، روز سه شنبه اردن شاهد تغییر ساختار دولتی بود و پادشاه این کشور دولت را منحل کرد.