به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابوطالب، مستندساز در بخش اول گفتگوی مشروح با مهر درباره شرایط سخت تولید مستند، نبود بازار پخش و ساخت بیشتر مستندها به سفارش نهادهای دولتی، مستندهایی که ساخته و پخش نشده صحبت کرد. وی در بخش دوم گفتگو با خبرنگار مهر درباره شبکه مستند، راهاندازی شبکه خصوصی و مستندی که با موضوع خلیجفارس میسازد، صحبت کرد.
ابوطالب در بخش سوم گفتگویش با مهر درباره اینکه آیا تلویزیون بعد از انقلاب به اهدافی که داشته رسیده یا نه؟ حضور مدیران جسور در تلویزیون و ... صحبت کرده است.
*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: به نظرتان سازمان صدا و سیما در طول سالهای بعد از انقلاب به اهدافی که داشته، رسیده است؟ و چقدر با اهداف فاصله دارد؟
ابوطالب در بخش سوم گفتگویش با مهر درباره اینکه آیا تلویزیون بعد از انقلاب به اهدافی که داشته رسیده یا نه؟ حضور مدیران جسور در تلویزیون و ... صحبت کرده است.
*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: به نظرتان سازمان صدا و سیما در طول سالهای بعد از انقلاب به اهدافی که داشته، رسیده است؟ و چقدر با اهداف فاصله دارد؟
- سعید ابوطالب: یک اتفاق بزرگ در صدا و سیما افتاد.این اتفاق در بهمن سال 57 نیفتاد و چند سال طول کشید تا رخ دهد. تصور مدیران، برنامهسازان و مردم از تعریف تلویزیون تغییر کرد. تلویزیون در قبل از انقلاب اهداف دیگر داشت، به همین دلیل چند سال بعد از انقلاب باید نگاه و دیدگاه مدیران تغییر میکرد، چشمانداز نوشته میشد. این اتفاق بزرگ افتاد و مفهوم اینکه به تعبیر حضرت امام (ره) تلویزیون دانشگاه عمومی است. البته این اتفاق دو دهه در مدیران ما طول کشید.
*فکر میکنید چرا اینقدر دیر اتفاق افتاد؟
- به خاطر اینکه باید نیروهای جدید و مدیران جدید متولد میشدند. تصورات قبل از انقلاب اشتباه بود. البته نمیخواهیم کارهای خوبی که در سینما و تلویزیون قبل از انقلاب ساخته شده بود را نفی کنیم. مثل سریال "دلیران تنگستان" که هنوز واجد ارزش است. به غیر از استثناها، سینما و تلویزیون مرکز اشاعه فحشا و ترویج فرهنگ غرب بود. بنابراین باید جابجایی انجام میشد. تعریف انقلاب اسلامی این بود که تلویزیون مثل دانشگاه است و باید مثل دانشگاه درس بدهد. مثلاً با ساخت مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" درس دین، رفتار اجتماعی و ... میدهد.
تلویزیون در این جهت کلی موفق بوده و حرکت هم کرده است. در مجموع نمیتوان تلویزیون امروز را با 30 یا 40 سال پیش مقایسه کنید، مسلماً به لحاظ کمی و کیفی تغییر کرده است، حتی با پنج سال پیش هم تفاوت دارد. حال این سئوال مطرح میشود که تلویزیون به اهداف ذاتی خودش رسیده؟ یا اهدافی که انقلاب برایش ترسیم کرده؟ یا قانون اساسی برایش تعریف کرده؟ رسیده یا نه، باید بگوییم نه.
*چرا؟
- اگر به عنوان یک منتقد بدبین اظهار نظر کنم باید بگویم در این باره تلویزیون کم موفق بوده است. جهتگیریاش درست است، ولی خیلی کند و دست و پا شکسته حرکت میکند بنابراین جهتگیری را قبول دارم، اما در حرکت ناتوان است. مثالی میزنم. شما مسیری را در نظر بگیرید که باید تا قله طی کنیم تا قبل از انقلاب به جای قله به سمت دره میرفتیم، اما با انقلاب اسلامی مسیر ما درست شد. تلویزیون و رادیو را بازتعریف کردیم. مسیر درست است، اما ناتوان درحرکت است.
*دلیل این ناتوانی سازمان صدا و سیما را در به روز شدن میدانید؟
- این مسئله چند دلیل دارد. اول اینکه علم رسانه باید به روز باشد. رسانه نیازمند آدمهای باهوش است. هر کسی نمیتواند مدیر رسانه شود. این مسئله در تمام دنیا صدق پیدا می کند و در هیچ جای دنیا آدمهای معمولی مدیر رسانه نمیشوند.
*یعنی الان مدیران در سازمان صدا و سیما باهوش نیستند؟
- من چنین حرفی نزدم. چون من ایجابی حرف میزنم. هیچ سیاستمدار یا ثروتمندی در دنیا نمیشناسید که باهوش نباشند. در عرصه رسانه هم این قانون برقرار است، حتی صاحبان شبکههای ماهوارهای که البته برخی از آنها قابل تمسخر هستند، اما آنهایی که این طور نیستند از افراد باهوش استفاده میکنند. ما باید افرادی را بالای سر رسانه بگذاریم که از ضریب هوش خیلی بالایی برخوردار باشند.بنابراین مدیران ما باید خیلی باهوش بوده و نیازمند تحصیلات مربوطه در حد بالاترین باشند. باید مدیران را بفرستیم تا مرز دانش رسانهای اطلاعات بگیرند و به روز شوند.
رسانه باید به روز شود. باید ابزار و تکنیک هر روز تغییر میکند. مثلاً شبکه MBC که فیلمهایی با زیرنویس فارسی پخش میکند برای مدتی مردم را جذب کرد. بعد شبکه FARSI1 راه افتاد و بعد از آن شبکههای دیگر مثل "من و تو" و ... راه افتاد که البته من ندیدم و از دوستان شنیدهام.
بنابراین نیازمند این هستیم که هر روز به روز بشویم. رسانههای ما به روز شدن را در ابزارهای فنی و تکنیکال میدادند و هر روز میروند یکسری ابزار گرانقیمت میخرند تا این مشکل را حل کنند. دعوا سر قدرت یا سینگال نیست. دعوا سر ابزار نیست، بلکه دعوا سر مفهوم رسانه است. در اینجا بهترین حرفها را به بدترین مدل در رسانه میزنیم و کمترین مخاطب و نفوذ را داریم.
*شما به عنوان مشاور در سازمان صدا و سیما فعالیت دارید. آیا مدیران هم این مسئله را میدانند؟
- در جلسهای که با مدیران صدا و سیما داشتم. خودشان میگفتند که برای اینکه به سطح استاندارد در برنامهسازی برسند نگاهشان به برخی شبکههای فارسی زبان است و همه شبکههای خبری خارج از کشور را میدیدند. خیلیها سی دی کارتون میخرند و به منزل میبرند، چون برنامههای کودک مفید کم است. این مسئله را میتوان به بخشهای مستند، خبر، موسیقی و ... تعمیم بدهید.
بنابراین این مسئله نشان میدهد که ما خودمان به ضعفهایمان آگاه هستیم. این ضعف به این معنا نیست که ما نمیتوانیم، بلکه ما میتوانیم و امکانش هست. باید ساختار درست شود.
*یکی از مشکلهای بزرگ در سازمان صد ا و سیما بوروکراسی طولانی برای تولید آثار است. به نظرتان این مسئله چقدربه روند تولید برنامهها صدمه زده است؟
- متاسفانه ما یک بوروکراسی تنبل و تنومند درست کردیم به نام تلویزیون که دهها هزار کارمند دارد که خروجی آنها به اندازه چند صد نفر کارمند شبکه ماهوارهای نیست. این شبکههای ماهوارهای با کمترین کارمند، اما میلیونها مخاطب دارد، اما ما دهها هزار کارمند رسمی و غیر رسمی داریم؛ ولی آنقدر مخاطب نداریم. همه تلاش خود را برای ساخت یک اثر تاریخی فاخر خوب مثل "مختارنامه" میگذاریم که البته کار قابل ستایش و تقدیر است و بقیه کارها از دست ما در میرود.
مسئله دیگر توجه به کارکرد تلویزیون و رادیو است. تلویزیون به معنای خبر نیست. تلویزیون به معنی پخش کارهای نمایشی، مستند یا موسیقی نیست، بلکه تلویزیون ترکیب همه این قالبهای برنامهسازی است که باید خبر، برنامه کودک، نمایش، مسابقه، گفتگو، برنامه ترکیبی و ... داشته باشیم، اما متاسفانه در یک زمان همه اینها را فراموش میکنیم و همه بودجه و تمرکز را برای یک کار میگذاریم و حواسمان نیست وقت، هزینه و تبلیغات را صرف "مختارنامه" که البته سریال خیلی خوبی است میگذاریم و یادمان میرود که تلویزیون باید چیزهای دیگر هم داشته باشد.
البته مخاطب ما "مختارنامه" را میبیند و گاهی هم برخی میزگردها را تماشا میکند، اما تماشاگر اصلی ما نیست. اصطلاحی داریم که رسانهای مثل تلویزیون، شبکه آشیانه است. یعنی شبکهای که شما آن را روشن و با آن تلویزیونتان را خاموش میکنید. وقتی شما روی شبکه سه روشن میکنید و در کنار آن به شبکههای ماهوارهای هم سری بزنید، اما دوباره شبکه سه را میزنید و با این شبکه دیدن برنامههای تلویزیون را متوقف کنید؛ این یعنی شبکه آشیانه. خیلی از مخاطبان ما "مختارنامه"، برنامه ورزشی "نود" و یا یک میزگرد را میبینند، اما متاسفانه فقط برنامهای تلویزیون را میبینند و دیگر برنامهها را رها میکنند. این مسئله به نظر من اهداف ما را تامین نمیکند. به همین دلیل اشاره کردم جهتگیری درست است، ولی حرکت در این مسیر لنگان و ضعیف است.
*پشت پخش هر برنامه خوب باید یک مدیر جسور هم باشد. البته کارهای شاخص داریم، اما همیشه به ندرت بوده است. به نظرتان چرا مدیران جسارت لازم را ندارند؟
- ذات رسانه یعنی به روز بودن. یعنی ترک محافظه کاری. این مسئله نیازمند مدیران باهوش است. یعنی ضریب هوشی مدیر باید بالا باشد. با مدیر باهوش خلاقیت و جسارت هم خواهیم داشت. مدیر باهوش یعنی مدیر خلاق و جسور. ما همیشه یک قدم عقب هستیم. چرا ما یک مدل تعریف نمیکنیم؟ من نمیگویم نباید به برنامههای دیگر نگاه کرد؛ اما میگویم چرا ما نباید خودمان به یک ساختار جدید در برنامهسازی برسیم.
*اما همیشه مدیران گلایه دارند منابع مالی کم است، به همین دلیل تولید تعداد برنامههای شاخص هم کمتر میشود.
- ما مشکل تامین منابع مالی نداریم. تلویزیون ما خیلی پولدار است و مجلس هم خیلی به تلویزیون پول میدهد، اما خوب مدیریت نمیشود. متاسفانه مشکلات زیاد است. وقتی در تونس آن اتفاق افتاد، من به یکی از مدیران شبکههای تلویزیون پیامک زدم و گفتم میتوانم درباره تونس برنامه بسازم؟ فکر میکردم آن مدیر الان میگوید بیا جلسه، اما فردای آن روز پیام داد و گفت درباره آن فکر میکنم و پس فردا پیامک زد کار سختی است و بعد در روز سوم گفت طرحات را بیار. من هم گفتم که دیگر تونس تمام شد، چون این موضوع برای سه روز پیش است.
برایتان مثالی دیگر میزنم من طرحی را اسفندماه پارسال به تلویزیون دادم که درباره تحولات سیاسی لبنان بود. بعد از یک سال من برای امضای برآورد رفتم، در حالی که دولت لبنان یک هفته پیش سقوط کرد. مسلماً دیگر من نمیتوانم روی آن طرح کار کنم و باید آن را تغییر دهم. اتفاقاً بعد از امضای برآورد مدیر گروه با من تماس گرفت و گفت چه زمانی میسازی؟ و من گفتم دولت لبنان سقوط کرد باید درباره چه چیزی بسازم؟ متاسفانه بوروکراسی چاق، تنومند و کندی داریم. وقتی امروز در تونس اتفاقی میافتد، باید همین امروز ساخت؛ نه یک سال دیگر. ما در همان هفته مستندهای مختلفی درباره تونس از شبکههای ماهوارهای دیدیم. در واقع کمتر از 24 ساعت همه خبرنگاران آنجا بودند. آنها هم مراحل ما را در تولید طی میکنند. طرح میدهند، تصویب میشود و ... اما همه این موارد با سرعت انجام میشود.
*به نظرتان این بوروکراسی تنومند چقدر خلاقیت را از برنامهسازان میگیرد؟
- ما میخواهیم با شبکههای ماهوارهای در مسابقهای شرکت کنیم که دونده ما 120 کیلو است. مسلماً از اول بازنده هستیم، چون رقیبهایمان سالها تمرین کردند و دوندگان ورزیده پرورش دادند و منتظر سوت مسابقه هستیم. از ابتدا مشخص است چیزی به نام رسانه نداریم. ما سرعتمان کند است. مجموعه "یوسف پیامبر" دو سال وقت داشت ساخته شود، اما چند سال طول کشید یا "مختارنامه" چند سال طول کشید و در این سالها چند مدیر عوض شد. البته "مختارنامه" کار خوبی شده است، اما چرا این همه طولانی شد. هوشمندی، جسارت و سرعت میخواهیم.
اینها ضعفهای رسانه است که نمیتواند خودش را به روز کرده و دغدغههای مردم را مطرح کند. سلیقه مخاطب دائم عوض میشود. یک زمانی مردم "زیر هشت" را میدیدند و دیگر سریالها را تماشا نمیکردند. یعنی مخاطب ظرف چندهفته سلیقهاش فرق میکند.
مثلاً یک زمانی مخاطبان سریالهای آقای فخیمزاده را میدیدند، ولی الان "ساختمان 85" با سلیقه مردم یکی نیست. مسلماً فخیمزاده همان است. اگر امروز مردم "مختارنامه" را دوست دارند ممکن است بعد از 10 قسمت سریال دیگر را بخواهند ببینند. یک روز گزارش عادل فردوسیپور را بپسندند و یک روز دیگر گزارش جواد خیابانی را.
باید به سلیقه مردم احترام گذاشت. این تغییر طبیعی و در تمام دنیا است. حرفم این نیست که ما به دنبال سلیقه مردم بدویم. ما سلیقه مردم را میسازیم، ولی به سلیقه مردم باید احترام بگذاریم. گاهی برای ساخت اثری میلیونها تومان هزینه میکنیم، اما زیاد با استقبال مردم روبهرو نمیشود. مثل "مسافر ری" که دیده نشد یا "تنهاترین سردار". سریال "امام علی (ع)" برای مردم سلیقه ساخت. ارزشهای هنری را پایین نمیآورم.
برخی هنرمندان در ابتدا 10 قسمت اثری را تولید میکنند، بعد بازتاب مردم را میگیرند، یک بازیگر حذف یا اضافه میکند. نقشها را تغییر میدهد. روش تصویربرداریاش را عوض میکند. یعنی این هنرمند با مجموعه خودش سلیقه میسازد و همراه با سلیقه مردم خودش را تغییر میدهد و این رسانه است. او هوشمندانه برخورد میکند و هر کاری میسازد تا دیده شود. این تمام مشکلات است. هیچکدام از حرفهایم سیاسی نیست. دعوا سر این نیست که چه کسی رئیس است؟ وچه کسی رئیس نیست؟ فقط در این سازمان دهها هنرمند داریم که میبینم قدم میزنند و وقتی از آنها میپرسم مشغول چه کاری هستید؟ میگویند کاری ندارند یا اینکه تیزر میسازنند و ...البته فردی مثل میرباقری با وسواس کاری میسازد، اما شاهد هستیم فردی هیچ کار موفقی نساخته، اما باز هم مجوز میگیرد و برآورد بزرگی هم میبندد.
*فکر میکنید بتوانیم به یک نقطه ایدهآل برسیم؟
- بله، رسانه به سلیقه مردم برمیگردد. اگر مخاطبان را از دست دادیم، دوباره میتوانیم آنها را برگردانیم. مخاطب رسانه هیچ وقت دائمی نیست. باید بازبینی و اصلاح مدیریت کنیم. کار نشدنی نیست.
-------------------------
گفتگو: فاطمه عودباشی
نظر شما