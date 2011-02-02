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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

ارگانی:

ادبیات دینی قابلیت لازم برای اجرای نمایش را دارد

ادبیات دینی قابلیت لازم برای اجرای نمایش را دارد

مشاور رئیس سازمان صدا و سیما پس از تماشای نمایش- موسیقی "سنگ و سبو" گفت: ادبیات ایران به خصوص ادبیات دینی قابلیت لازم برای اجرای نمایش را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ارگانی سه‌شنبه شب 12 بهمن‌ماه به تماشای این نمایش نشست. وی که مشاور عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما است، پس از تماشای نمایش- موسیقی "سنگ و سبو" گفت: این دو نمایش دارای دو وجه کیفی است که معتقدم داشتن یکی از این دو وجه برای اجرای یک نمایش کافی است. "سنگ و سبو" در نوع خود نمایشی بی‌سابقه و خلاق است که می‌تواند بسیار جریان‌ساز باشد.

وی ادامه داد: ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در فضای فرهنگی، شعرگیرایی و جذابیت فراوانی برای مخاطب دارد و تاثیرات بیشتری را از داستان روی مخاطب می‌گذارد. بسیاری از آثار ایرانی اعم از فیلم و نمایش که جهانی شده‌اند از ویژگی شعر برخوردار هستند.

ارگانی بیان کرد: ادبیات فارسی ادبیات بسیار غنی است و در این میان شعرهای  ناب و بی‌نقصی در ادبیات دینی و مذهبی ما  وجود دارد. ادبیات ما پتانسیل لازم برای خلق آثار نمایشی دارد و می‌توان با صحنه پردازی و شخصیت پردازی کلام فاخر ایرانی را به شکل های گوناگون روی صحنه نمایش آورد.

وی گفت: مخاطبان تئاتر در ایران، مخاطبانی شعرشناس بوده و انس زیادی با شعر و موسیقی دارند و به دلیل قابل تکرار بودن شعر نسبت به داستان که وارد ورطه تکرار نمی‌شود، می‌توان از این مهم و قابلیت‌های آن استفاده‌های بی‌‌شمار کرد.

در شب‌های پایانی اجرای نمایش- موسیقی "سنگ و سبو" هنرمندانی چون امیر دژاکام، افشین هاشمی، مصطفی رزاق کریمی و مهندس محمد بخارایی، رئیس هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه به تماشای این نمایش نشستند.

اجرای نمایش- موسیقی "سنگ و سبو" تا 14 بهمن‌ماه در تالار وحدت ادامه دارد.

کد مطلب 1244671

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