برنامه های جانبی تلفنهای همراه؛ بازتابی از نیازها و شخصیت کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر، نوکیا، تولید کننده شماره یک تلفن همراه در دنیا به تازگی با همکاری "تروور پینچ"، استاد علوم، فناوری و جامعه شناسی دانشگاه کورنل تحقیقاتی را در دنیای برنامه های جانبی انجام داده و در آن به بررسی عادات و تمایلات شخصی کسانی پرداخته است که از این برنامه ها بر روی تلفنهای همراه هوشمند و یا تبلتها استفاده می کنند.

هدف از این تحقیق درک این نکته است که این کاربران چگونه هستند و بر روی تلفن همراه هوشمند و یا تبلت خود به دنبال چه چیزی می گردند.

نوکیا در این تحقیقات از اصطلاح " appitype" بهره گرفته است. "اپی- تایپها" پروفایلهای ویژه ای هستند که روشهای استفاده کاربران از تلفنهای همراه و برنامه های جانبی را نشان می دهند.

به دیگر سخن، "اپی- تایپ" نوعی تست "گونه شناسی" نرم افزارهای بارگذاری شده است که می تواند از طریق نوع برنامه جانبی، شخصیت و خطوط رفتاری کاربران را استنباط کند.

اگر کسی می خواهد از این "اپی- تایپها" استفاده کند کافی است که در وبلاگ نوکیا (Ovi) ثبت نام کند و شخصا این تست را انجام دهد.

برپایه پاسخهایی که کاربران به این تست می دهند، "اپی- تایپ" یک پروفایل با یکی از عناوین Live Wire (سیم زنده)، Appthusiast (کار- مشتاق)، Appcentric (کار- مرکز)، Creator (خلاق)، Connector (رابط) و یا Apprentice (کارآموز) را به کاربر ارائه می کند که هر یک از پروفایلها نشان دهنده رفتار کاربر در استفاده از برنامه های جانبی است.

"سیم زنده ها" کاربرانی فعال، کنجکاو، سرزنده و دوستدار فعالیتهای در محیطهای باز هستند. کاربرانی که در گروه "سیم زنده ها" قرار می گیرند افرادی هستند که برنامه های جانبی ویژه سلامت، بدنسازی، مسافرت و زندگی اجتماعی را بارگذاری می‌کنند.

"کار- مشتاقها" افرادی پر انرژی هستند که در لحظه زندگی می کنند. این افراد برنامه های جانبی را بارگذاری می کنند که از آنها به طور ثابت استفاده می کنند و هرگز از تلفن همراه هوشمند خود جدا نمی شوند.

"کار- مرکزها" بسیار بهره ور و پویا هستند و تماسهای بسیاری دارند. این افراد مستعد استفاده از فناوری هستند و مفیدترین برنامه های جانبی که بیشترین استفاده را دارند و یا قادرند اطلاعات مختلف را طبقه بندی کنند بارگذاری می کنند. برنامه های جانبی فعالیتهای ریاضی از نرم افزارهای مورد علاقه این افراد است.

"خلاقها" همانطور که از نامشان پیدا است افرادی خلاق و برخوردار از یک قوه تخیل بالا هستند. اغلب سخنورانی عالی هستند و از شبکه های اجتماعی زیاد استفاده می کنند و تمام مفاهیم جدید را می شناسند.

"رابطها" افرادی مطمئن، کنجکاو و معاشرتی هستند که برنامه های جانبی را بارگذاری می کنند که بسیار سرگرم کننده اند و همچنین می توانند برای دیگران نیز مفید باشند.

"کارآموزها" افرادی حساس، بخشنده و مستقلی هستند که تعداد برنامه های جانبی که استفاده می کنند بسیار محدود است.

نوکیا در این تحقیق، همچنین از مفهوم دیگری به نام "وابستگی به برنامه های جانبی" نیز صحبت کرده است. پدیده ای که استفاده از برنامه های جانبی را از "کاربرد گاه و بیگاه" به "کاربرد از روی عادت" سوق می دهد.

برنامه جانبی که محتوی فرمولهای ریاضی و فیزیک است. کاربران دارای پروفایل "کار- مرکز" شیفته این برنامه اند

این تحقیقات با استفاده از تست appitype بر روی وبلاگ نوکیا و با شرکت 5 هزار و 200 نفر دارای تلفن همراه هوشمند از 10 کشور مختلف انجام شده است.

نتایج این بررسیها نشان می دهد کاربران برزیلی از برنامه های جانبی سرگرم کننده استفاده می کنند و بنابراین در گروه رابطها قرار دارند.

42 درصد از برزیلیها برنامه های جانبی مربوط به موسیقی را بارگذاری می کنند در حالی که 29 درصد از کاربران آلمانی برنامه هایی را بارگذاری می کنند که برای مصارف روزانه مفید هستند و بنابراین بیشتر آلمانیها در گروه "کار- مرکزها" قرار دارند.

هندیها بیشتر از برنامه های جانبی استفاده می کنند که به نوعی به زندگی حرفه ای آنها گره خورده است و به طور ثابت از این برنامه ها استفاده می کنند. به طوریکه 14 درصد از مصاحبه شوندگان این کشور بزرگ آسیایی اطمینان داده اند که از تمام برنامه های جانبی نصب شده بر روی تلفن همراه خود استفاده می کنند. بنابراین، کاربران هندی دارای پروفایل "کار- مشتاق" هستند.

نقطه مقابل هندیها، انگلیسیها قرار دارند. 23 درصد از کاربران انگلیسی به ندرت از برنامه های نصب شده بر روی تلفن همراه هوشمند و یا "تبلت" خود استفاده می کنند و بنابراین در گروه "کارآموزها" قرار دارند.

این در حالی است که کاربران آفریقای جنوبی بسیار اجتماعی هستند به طوری که 45 درصد از آنها برنامه های اجتماعی ویژه شبکه های اجتماعی را بر روی تلفن همراه هوشمند خود بارگذاری کرده اند. به این ترتیب کاربران آفریقای جنوبی در پروفایل "خلاقها" جای دارند.

30 درصد از چینی ها شیفته اخبار و اطلاعات هستند درحالی که تقریبا نیمی از کاربران سنگاپوری (49 درصد) و 38 درصد از کاربران ایتالیایی به دنبال برنامه های جانبی بازی هستند و بنابراین، کاربران این دو کشور نیز دارای پروفایل "رابطها" هستند.

هرچند در مورد کاربران ایتالیایی، 35 درصد از آنها به دنبال برنامه های جانبی ویژه شبکه های اجتماعی هستند. از آنجا که این درصد نیز نزدیک به 38 درصد است بنابراین می توان گفت که این کاربران می توانند در پروفایل "خلاقها" نیز جای بگیرند.

در این خصوص "تروور پینچ"، استاد دانشگاه کورنل توضیح داد: "برنامه های جانبی درحال تبدیل شدن به یک مفهوم ثابت در روش زندگی ما هستند. کلکسیونهای شخصی برنامه های جانبی می توانند بازتابی از نیازها، شخصیت و تمایلات ویژه کاربران باشند."

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که 55 درصد از مصاحبه شوندگان معتقدند که برنامه های جانبی به بهتر شدن کیفیت زندگی آنها تاحدی کمک می کنند.

33 درصد از این افراد زمانی که در خانه هستند از این برنامه ها استفاده می کنند. درحالی که 19 درصد در حال سفر و 13 درصد در محل کار وارد این نرم افزارها می شوند.