تعطيلي دو ساعته نمايشگاه قرآن و نارضايتي بازديدكنندگان

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، از اين ساعت ضمن اين كه هيچ بازديد كننده اي وارد نمايشگاه نمي شود ، حاضران نيز به تدريج به بيرون نمايشگاه هدايت مي شوند.

اين تعطيلي نمايشگاه تا ساعت 19 ادامه دارد و در اين مدت علاقمندان ديدار از نمايشگاه بين المللي قرآن كريم پشت درب هاي بسته نمايشگاه به انتظار مي ايستند و برخي حتي از صرف افطار نيز محروم مي شوند .

برنامه ريزي مردم را به هم مي ريزند

نسرين احمدي ، يكي از بازديد كنندگاني است كه دقايقي پس از ورود به نمايشگاه ، عبارت تعطيلي را شنيده و به بيرون دعوت مي شود ، وي كه معتقد است كساني كه به عنوان غرفه دار در اين شرايط حاضر شده اند بايد به راحتي در شلوغي و هنگام بازديد نيز افطار كنند گفت : روزهاي وسط هفته كه نمايشگاه خيلي شلوغ نيست و با ازدحام جمعيت مواجه نيستيم ، بهتر است نمايشگاه يكسره باز باشد تا وقت و انرژي علاقمندان پشت درهاي بسته نمايشگاه هدر نرود .

وي افزود : هنوز نيم ساعت نيست كه وارد شده ام و تا افطار نيز خيلي مانده است ، نمي دانم چرا ازحالا تعطيل مي كنند و تمام برنامه هاي مردم را به هم مي ريزند .

حوصله نداريم صبر كنيم

علي ثابت نيز بازديد كننده ديگري است كه پس از كمتر از يك ساعت ديداري كه به همراه خانواده از نمايشگاه داشته بايد محل را ترك كند ، وي در اين مورد گفت : چند روزي است كه با خانواده براي هماهنگ كردن وقتمان ، برنامه ريزي مي كنيم و در نهايت هم امروز عصر موفق شديم همگي به نمايشگاه بياييم ، ولي حالا كه بعد از تنها 40 دقيقه ديدار از نمايشگاه بايد محل را ترك و بعد از ساعت 7 ديدارمان را شروع كنيم از خير بازديد نمايشگاه گذشتيم .

ثابت افزود : الان ساعت 15/16 است و هيچ كدام حوصله نداريم تا ساعت 19 اينجا معطل باشيم .

از ديدن نمايشگاه محروم شدم



خانم نادري ، وقتي به نمايشگاه رسيده كه درب هاي ورودي بسته شده است . وي گفت : ساعت تازه يك ربع به پنج است و من از محل كار به اينجا آمدم تا در حداكثر نيم ساعت ، دوري در نمايشگاه بزنم و ديداري هر چند سطحي داشته باشم ، چون ممكن است ديگر حتي اين وقت كم را نيز نداشته باشم ، اما حالا كه رسيده ام درها بسته است و جالب اينجاست كه تا ساعت 19 هم باز نمي شود ، متأسفانه به دليل تعطيلي طولاني براي افطار ، من از ديدن نمايشگاه محروم شدم .

نگه داشتن روزه داران پشت درهاي بسته كار درستي نيست

چند پسر جوان نيز از ديگر كساني هستند كه پشت درب بسته مانده اند و اين اقدام را نوعي بي احترامي به بازديد كنندگان تلقي مي كنند .



يكي از آنها گفت : امروز كه نمايشگاه خيلي شلوغ نيست ، چه اشكالي داره همينطور كه ما از نمايشگاه ديدن مي كنيم ، مسئولان غرفه ها هم افطار كنند .

يكي ديگر از اين جوانان در ادامه صحبت دوستش اظهار داشت : روزه داراني كه برنامه ريزي كرده بودند همين جا در نمايشگاه افطار كنند ، حالا كه پشت در ماندند بايد چكار كنند ؟ كجا بروند افطار كنند ؟درست است كه مردم را با زبان روزه از پشت در برگردانند ؟ مطمئنا نگه داشتن روزه داران پشت درهاي بسته كار درستي نيست .

بهتره از خير ديدن نمايشگاه بگذرم

خانم محمودي و دو فرزند خردسالش كه بعد از بسته شدن غرفه ها، در محوطه نمايشگاه سرگردان است گفت : ماندم چه كنم ، همين جا با بچه ها افطار كنم بعد بازديد را ادامه دهيم و يا اين كه اصلا از خير ديدن نمايشگاه بگذرم و به خانه برويم ؟

وي افزود: اگر فقط براي مدت كوتاهي غرفه ها تعطيل بود ، آدم تكليفش رامي دانست اما تا ساعت 19 چه كار مي شود كرد، مگر افطار ما چقدر زمان مي برد ، بعدش را چكار كنيم ؟ فكر مي كنم بهتره از خير ديدن نمايشگاه بگذرم .