درگیری میان عوامل مبارک و مردم مصر/ شرط مخالفان برای گفتگو با حکومت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العربیه، در حالی که مخالفان مبارک همچنان در میدان التحریر قاهره در اعتراض به وی حضور دارند، موافقان وی که بیشتر از قشر دولتی هستند به خیابانها ریختند.

بر این اساس، موافقان مبارک در پی ارائه دستور مقامات حکومتی به صورت سازمان یافته از ساعاتی پیش به خیابانها ریخته و هم اکنون به میدان التحریر رسیده اند.

از سوی دیگر، رژیم مبارک در اقدامی که به نظر می رسد برای افزایش حامیان خود ترتیب داده است ساعت منع رفت و آمد را 2 ساعت کاهش داد. بر این اساس، مردم به جای ساعت 15 می توانند تا ساعت 17 به وقت محلی قاهره در خیابانها حضور داشته باشند.

خاطر نشان می شود که مردم مصر در میدان التحریر همچنان بر لزوم کناره گیری مبارک از قدرت تاکید دارند. این در حالی است که ارتش مصر از مردم تقاضا دارد به تظاهرات خود پایان داده و به خانه هایشان بازگردند.

از طرفی شبکه الجزیره اعلام کرد: اکثر جریانهای مخالف مبارک تاکید کرده اند که هیچ وجه با رژیم مبارک گفتگو نمی کنند.

البته برخی از احزاب مخالف از جمله الوفد، التجمع و الناصری اعلام کرده اند که در صورت برکناری مبارک از قدرت، با "عمر سلیمان" به عنوان معاون رئیس جمهور گفتگو خواهد کرد.

از سوی دیگر، شبکه العربیه از ضرب و شتم خبرنگار این شبکه در میدان التحریر توسط حامیان سازمان یافته مبارک خبر داد.