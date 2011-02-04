واکاوی ریشه های خیزش اسلامی مردم علیه فرعون مصر و حامیانش

به گزارش مهر، "مصر بدون مبارک زیباتر است" این جمله بر روی پلاکاردی حک شده بود که دختر جوانی در تظاهرات خشم علیه رژیم دیکتاتوری مصر در دست گرفته بود.

چرا مردم علیه مبارک به پا خواسته اند؟ آیا مشکلات اقتصادی و فساد تنها دلیل شعله ور شدن آتش خشم مردم سرزمین فراعنه علیه فرعون زمان بوده است؟ اگر چنین است باید پس از انحلال دولت سابق توسط مبارک و تشکیل دولت جدید به ریاست وفیق شفیق و وعده های آن به حل مشکلات اقتصادی، حداقل با تعیین یک مهلت نهایی برای اجرای آن، موج اعتراضات فروکش می کرد. ولی چرا تظاهرات همچنان ادامه دارد؟



این نشان می دهد که مردم مصر راس رژیم و نظام کنونی به ظاهر جمهوری و در حقیقت دیکتاوری استبدادی مشکل دارند که بیش از سه دهه است بر آنها حاکم است، آنها با ماهیت رژیم کنونی مشکل دارند.



مبارک روز به روز بیشتر به مردم امتیاز می دهد تا شاید آنها را راضی کند حداقل اجازه دهند تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی، در قدرت باقی بماند، اما مردم کوتاه نیامده اند و حتی با وجود سخنرانی دوم او نیز موج اعتراضات بیشتر شده است.



ماندن در قدرت به هر قیمتی / تلاش برای ارعاب مردم



مبارک که آرزوهای موروثی کردن حکومت خود را بر باد رفته دیده است و حتی اربابان آمریکایی اروپایی اش هم با دیدن موج گسترده اعتراضات مردمی، از او قطع امید کرده اند و اوباما به صراحت به او گفته است زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت را فورا فراهم کند، چون دیگر از او و دیگر حامیان غربی اش کاری ساخته نیست؛ دست به حیله کثیفی زده است و جمعی مزدور را به عنوان حامیان رئیس جمهور مصر و عبارت فریبنده "حامیان ثبات و امنیت مصر" اجیر کرده است تا آنها به خیابان بریزند و در حمایت از وی شعار دهند تا با این اقدام فریبنده اینگونه القا شود که همه مردم مصر مخالف مبارک نیستند و دیکتاتور در میان مردم طرفدارانی دارد.



ریختن این جمع اندک به خیابان و رفتن آنها به سمت میدان التحریر(آزادی) جایی که صدها هزار مخالف بر ضد مبارک شعار می دهند، سبب بروز تنشهایی شده است .



مردم معترض در میدان التحریر قاهره و دیگر شهرهای مصر تاکید می کنند دیکتاتور در میان توده های مردم مسلمان هیچ طرفدار ندارد و کسانی که به عنوان حامی وی به مردم معترض حمله شده اند، نیروهای امنیتی و وابستگان این رژیم هستند، چرا که اگر این رژیم حامیانی در بین توده های مردم داشت،چرا از روز اول شروع اعتراضات مردمی به خایبان نریختند تا خودی نشان دهند و چرا امروز نهمین روز انتفاضه مردم است، به خیابان آمده اند.



محمد القصاص از فعالان مخالف مبارک در میدان التحریر در این زمینه به الجزیره گفته است : حزب حاکم و بازرگان وابسته به رژیم، مزدورانی را با هدف هرج و مرج و اختلاف افکنی در میان مردم معترض و برای ایجاد رعب و وحشت تلاش می کنند، اجیر کرده اند و این مزدوران با سلاحهای سرد به جن مردم افتاده اند تا آنها را از ادامه مبارزات و اعتراض بر ضد مبارک بترسانند.



خبرنگار الجزیره گزارش داد معترضان در میدان التحریر، نیروهای امنیتی مبارک را متهم کرده اند که با پوشیدن لباس غیر نظامی در کنار اوباش اجیر شده به سوی مردم حمله ور شده اند و با در دست داشتن چاقوهای بزرگ به جان مردم افتاده اند که در این زمینه، خبرنگار الجزیره فاش کرد رهبران حزب حاکم نشستهایی با سران امنیتی با هدف بررسی راههای اختلاف افکنی و شکاف میان جمعیت انبوه مخالفان رژیم حاکم برگزار کرده اند.



شبکه الجزیره اعلام کرد : نیروهای امنیتی وابسته به رژیم حاکم با لباس غیرنظامی و سوار بر اسب و شتر با باتوم و چاقو به مردم معترض حمله ور شدند.



حسام هندی از فعالان مخالف رژیم مصر در میدان التحریر به شبکه الجزیره گفته است : نیروهای وزارت کشور مبارک با لباس غیرنظامی در کنار مزدوران اجیر شده در حمله به مردم معترض مشارکت می کنند.



شبکه الجزیره همچنین تصاویری کارتهای شناسایی نیروهای امنیتی رژیم مبارک را که مردم از آنها گرفته بودند نشان داد تا به همه ثابت شود تنها حامیان رژیم مبارک، نیروهای امنیتی و حلقه پیرامونی وی هستند.



البته سخنان صریح و هشدارهای حسنی مبارک به اینکه در صورت کناره گیری وی از قدرت، مصر را هرج و مرج فرا خواهد گرفت، و تایید آن از سوی عمر سلیمان معاون دیکتاتور نشان می دهد، حملات به تظاهرکنندگان ، کاملا سازمان یافته است و اوباش و مزدوران اجیر شده حزب حاکم آن را با هدف ترساندن مردم و ایجاد اختلاف و شکاف در صفوف مخالفان انجام می دهند.



به گزارش مهر، شکی نیست که مردم مصر که صدها نفر از آنها برای دستیابی به آزادی و رهایی از دیکتاتوری و استبداد خونشان بر خیابانهای قاهره و دیگر شهرها ریخته شده، با این اقدامات جمع معدودی از مزدوران و اجیرشدگان رژیم مبارک صحنه را خالی نخواهند کرد و همچنان در خیابانها خواهند ماند تا خبر کناره گیری مبارک از قدرت را بشنوند.



قشرهای مختلف مردم مصر در گفتگو با الجزیره و دیگر شبکه ها تنها شرط رفتن به خانه هایشان را رفتن مبارک می دانند، آنها تاکید می کنند که 30 سال خفقان و استبداد و ظلم و سرکوب دیگر کافی است و آنها می خواهند آزاد زندگی کنند، آنها به دنبال به دست آوردن هویت اسلامی از دست رفته ای هستند که این رژیم در این 30 سال با به استثمار کشاندن آنها و سازش با رژیم اشغالگر قدس و دادن امتیازهای فراوان به صهیونیستها و حفظ منافع آنها به زیان آرمانهای ملت فلسطین و از همه بدتر مشارکت در محاصره مردم فلسطین، هویت اسلامی مردم مصر را مخدوش کرده است.



محمد البتاجی از رهبران اخوان المسلمین با اشاره به اقدامات گروههای اوباش و آشوبگر اجیر شده از سوی رژیم مبارک در حمله به مردم معترض در میدان التحریر که کاملا مسالمت آمیز به اعتراضات خود ادامه می دهند، تاکید می کند مبارک با ریختن خون مردم مصر و سرکوب آنها می خواهد همچنان به حکومت دیکتاتوری خود ادامه دهد و جامعه بین المللی باید برای نجات مردم مصر، این رژیم را تحریم و مجازات کند.



به گفته حاضران در میدان التحریر، پس از جنایاتی که اوباش اجیر شده مبارک علیه مردم مرتکب شده اند و کشته و زخمی شدن صدها نفر از تظاهرکنندگان، امکان ندارد که مردم اجازه دهند این رژیم به حیات خود ادامه دهند.



بی شک انقلاب مردم مصر که به "انقلاب جوانان" معروف است می رود تا با سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک، دومین شوک بزرگ را به جهان غرب به عنوان تنها حامی دیکتاتورهای جهان عرب و رژیمهای غیر مردمی پس از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بن علی در تونس، وارد کند.



ریشه های خیزش اسلامی مردم مصر



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره دلایل خیزش مردم مصر علیه دیکتاتور این کشور می گوید : انقلاب ملت مصر علیه دیکتاتوری رژیم حسنی مبارک و دخالتهای آمریکا و اروپا در حالی صورت گرفت که زمینه های آن از 3 دهه پیش فراهم شده بود.



حسنی مبارک که از سال 1981 و اندکی پس از ترور انور سادات قدرت را در دست گرفت ، سرکوب گروه های اسلامی و ملی گرایان ونیز نگهبانی از مرزهای فلسطین اشغالی را در اولویت سیاستهای خود قرار داد.



بیش از 150 هزار نفر از هواداران اخوان المسلمین در طول 30 سال گذشته به اتهامات گوناگون توسط رژیم مصر کشته شده اند.



اعتراضات مردم مصر در طول سالهای اخیر به سیاستهای سازشکارانه رژیم حسنی مبارک وهمسویی وی با سیاستهای آمریکا و اسرائیل به شدت سر کوب شد . انتخابات شکلی و ظاهری ریاست جمهوری و پارلمانی تحت نظر حزب ملی حاکم به صورت کنترل شده انجام می شد.



ظهور یک طبقه از سرمایه داران وابسته به رژیم حسنی مبارک که ثروتهای مردم مصر را با استفاده از رانتهای دولتی غارت می کردند رسوباتی از کینه و نفرت را در ذهن جوانان مصری ایجاد کرد.



فقر، بیکاری، فساد و فحشا به شدت در جامعه مصر گسترش یافت به گونه ای که آمار سازمان توسعه اقتصادی عربی وابسته به اتحادیه عرب نشان می دهد که 600 هزار نفر از مردم مصر در قبرستانهای اطراف قاهره زندگی می کنند.



تسلط فرزندان حسنی مبارک به نامهای علاء وجمال بر مقدرات اقتصادی و جمع آوری ثروتهای نا مشروع که به رقمی بالغ بر 55 میلیارد دلار می رسد فاصله طبقاتی را میان جامعه مصر به شدت افزایش داد.



اغلب سهام کارخانه های غیر دولتی، شبکه های ارتباطی، خطوط هواپیمایی وکشتیرانی، شرکتهای راه سازی و صادرات و واردات متعلق به نزدیکان حسنی مبارک وهمسرش، سوزان مبارک است.



این کارشناس تاکید می کند: در بعد خارجی، کشور مصر که زمانی در خط مقدم جبهه پایداری کشورهای عربی به شمار می رفت در دوران سادات و حکومت حسنی مبارک به کشور حافظ منافع رژیم صهیونیستی تبدیل شد.



رژیم حسنی مبارک نزدیک به 3 دهه مرزهای رفح را به شدت کنترل می کرد تا از هر گونه کمک رسانی مردم مصر به مردم مسلمان غزه جلوگیری کند.



به اعتقاد هانی زاده، قطع ارتباط میان دو جریان اسلامی اخوان المسلمین مصر و جنبش حماس بخشی از سیاستهای رژیم حسنی مبارک بود. این رژیم در تمام توطئه های آمریکا علیه کشورهای اسلامی و عربی منطقه مشارکت مستقیم داشت تا جایی که حتی چهره های لیبرال مصر نسبت به این سیاستها اعتراض می کردند.



مجموعه این عوامل سبب شد تا مردم مصر به ویژه جوانان این کشور بدون تکیه بر احزاب سیاسی و داشتن رهبری مشخص ، انقلابی را علیه رژیم حسنی مبارک سازماندهی کنند.



سقوط رژیم حسنی مبارک ومحاکمه دیکتاتور مصر اکنون به مهمترین مطالبات مردم مصر در طول 10 روز گذشته تبدیل شده است.



از سوی دیگر آمریکا که در کلیه مسائل داخلی منطقه ای و جهانی دخالت می کند در برابر انقلاب ملت مصر غافلگیر شد.



به گفته هانی زاده، از آنجایی که سقوط رژیم مصر به مفهوم سقوط رژیم صهیونیستی تلقی می شود لذا آمریکا به شدت تلاش کرد تا از سقوط حسنی مبارک جلو گیری کند.



نگرانی آمریکا پس از سقوط رژیم حسنی مبارک این است که اسلام گرایان به قدرت برسند و در نتیجه امنیت رژیم صهیونیستی را مورد تهدید قرار دهند.



بنابراین آمریکا در جریان انقلاب مردم مصر سریعا وارد عمل شد و 4 گزینه را در دستور کار خود قرار داد.



این کارشناس خاطرنشان کرد : نخستین گزینه این است که حسنی مبارک را با وجود تظاهرات گسترده مردمی به هر شکلی که شده در راس قدرت باقی بگذارد.



گزینه "هرج و مرج سازنده" آمریکا



هانی زاده درباره تلاش آمریکا برای خارج کردن قیام مردم مصر از مسیر اصلی و قرار دادن آن در مسیر اهداف خود می گوید : اما با ادامه راهپیمایی های اعتراض آمیز مردمی، درگیری های خیابانی و اعلام بی طرفی ارتش نسبت به رخدادهای داخلی، آمریکا گزینه جایگزینی محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در دستور کار خود قرار داد.



بازگشت سریع محمد البرادعی ازاتریش به قاهره برای هدایت جریان خیزش مردمی با بی تفاوتی مردم مصر روبرو شد و البرادعی که فاقد یک پایگاه گسترده مردمی است نتوانست انقلاب را کنترل کند.



گزینه سوم انتقال قدرت از حسنی مبارک به سر لشکر عمر سلیمان رئیس سازمان امنیت مصر بود که با مخالفت شدید مردمی مواجه شد.



به اعتقاد این کارشناس مسائل خاورمیانه، عمر سلیمان یکی از مهره های مورد قبول آمریکا و اسرائیل است و گرایش شدیدی نسبت به سیاستهای آمریکا و اسرائیل دارد.



با شکست این طرح آمریکا گزینه "هرج و مرج سازنده" را برای به شکست کشاندن انقلاب مردم مصرمورد توجه قرار داد.

در این طرح آمریکا تلاش می کند تا ازرهگذر بالا بردن هزینه اینگونه انقلابها از الگو برداری سایر ملتهای مسلمان و عرب منطقه از چنین انقلابهای خودجوش جلوگیری کند.



هدف آمریکا ایجاد شکاف میان طیف های مختلف مصری ، نا امید کردن جوانان از ادامه تظاهرات خیابانی و فلج کردن کشور و در نهایت زمینه سازی برای ژنرالهای مصری برای به دست گرفتن قدرت است.



هانی زاده در پایان تاکید می کند: اکنون انقلاب ملت مصر به مرحله حساسی رسیده و رژیم مصر آخرین نفسهای خود را می کشد، اما در این میانه طیفی برنده خواهد شد که پایداری بیشتری از خود نشان دهد.



به هر حال، بی شک انقلاب مردم مصر که به "انقلاب جوانان" معروف است می رود تا با سرنگونی رژیم دیکتاتوری مبارک، دومین شوک بزرگ را به جهان غرب به عنوان تنها حامی دیکتاتورهای جهان عرب و رژیمهای غیر مردمی پس از فروپاشی رژیم دیکتاتوری بن علی در تونس، وارد کند.



خیزش مردمی و بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی الهام گرفته از انقلاب اسلامی مردم ایران است و این موج نه تنها مصر و تونس و یمن، بلکه تمام جهان عرب را فرا گرفته است و البته این موج اسلامگرایی در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز به شدت اسباب نگرانی سران غربی را به دنبال داشته است.

تظاهرکنندگان میلیونی میدان التحریر قاهره امروز در تظاهرات روز "رحیل مبارک"(برکناری مبارک)، خواسته های خود را اعلام کردند : سرنگونی رژیم و در راس آن دیکتاتور مبارک، عدالت، آزادی، لغو قانون فوق العاده که آن را نقطه تاریکی در تاریخ مصر نامیدند.



نکته مهمی که جمعیت میلیونی در میدان التحریر قاهره به عنوان نماد استقامت و قیام مردم مصر بر آن تاکید کردند این بود : ما با دخالت آمریکا و اروپا در انقلاب مردم مصر مخالفیم و اجازه نمی دهیم آنها به نیابت از ما سخن بگویند و از مطالبات ما دفاع کنند.



مخالفت قاطع مردم مصر با دخالتهای غرب در انقلاب و خیزش آنها نشان می دهد که مردم مصر همچنان به اصول اسلامی معتقدند که یکی از این اصلها مخالفت با ظلم و ستم و استکبار است و یکی از دلایل این مخالفت قاطع، هویت اسلامی مردم مصر است که در طول 30 سال دیکتاتوری مبارک مزدور غربی ها مخدوش شده بود و اکنون مردم مصر به دنبال بازیابی این هویت از دست رفته و اعاده حیثیت لکه دار شده خود هستند.



گزارش : رضا مهری