بزرگترین مجموعه سینمایی جنوب تهران 16 بهمن افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری با بیان اینکه مجموعه فرهنگی سینمایی راگا بزرگترین و مجهزترین پردیس سینمایی جنوب تهران محسوب می شود گفت: این سینما در 16 بهمن با اکران فیلمهای جشنواره فجر به بهره برداری می رسد.

وی افزود: این مجموعه دارای سه سالن نمایش با ظرفیتهای مختلف است که ظرفیت آن بیش از 800 نفر پیش بینی شده است که در کنار سالنهای نمایش گالری هنری برای برپایی نمایشگاه و راسته تجاری فروش اقلام فرهنگی نیز جانمایی و احداث شده است.

مجموعه "راگا" با زیربنای هشت هزارو 600 متری یکی از بزرگترین مجموعه های سینمایی جنوب تهران محسوب می شود که هزینه احداث و تجهیز آن 9 میلیارد و 500 میلیون تومان برآورد شده است.

معاون اجتماعی شهردار منطقه 20 گفت: سالنهای نمایش مجموعه راگا مطابق آخرین استانداردهای روز دنیا تجهیز شده است.



غفوری اظهار داشت: این پروژه فرهنگی برای نخستین بار با مشارکت شهرداری و جذب سرمایه گزاران بخش خصوصی به اجرا درآمده است که این امر در ترغیب سرمایه گزاران و جلب مشارکت آنها برای تحول اقتصادی و فرهنگی منطقه تاثیر گزار است.

وی در ادامه افزود: در کنار فضاهای فرهنگی مذکور، تالار پذیرایی و رستوران سرباز نیز در این مجموعه جانمایی شده است که با توجه به مساحت و زیر بنای موجود پارکینگ مناسبی برای مراجعه کنندگان نیز تامین شده است.