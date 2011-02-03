چاپخانه های لرستان فرسوده اند/ ضرورت تشکیل تعاونی چاپخانه داران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد جعفر محمد زاده در حاشیه دیدار با چاپخانه داران استان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر استان لرستان دارای روزنامه نیست در حالیکه بالای 20 استان در کشور روزنامه منتشر می کنند.

وی با تاکید بر اینکه ظرفیت لرستان بیش از آنچه است که امروز می بینیم، تصریح کرد: در استان لرستان 6 هزار عنوان کتاب چاپ شده است ولی جایی به عنوان موزه فرهنگی در این استان وجود ندارد که این کتابها در آن نگهداری شود.

با وجود 36 چاپخانه هنوز توان انتشار روزنامه در لرستان وجود ندارد

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وضعیت چاپخانه های استان، عنوان کرد: در حال حاضر 36 چاپخانه در سطح این استان وجود دارد ولی ما هنوز نمی توانیم یک روزنامه منتشر کنیم.

محمد زاده ادامه داد: من پیشنهاد می کنم از ظرفیت چاپخانه های استان کمک بگیریم و یک تعاونی سهامی در این زمینه تشکیل دهیم.

وی افزود: از ظرفیت این شرکت تعاونی سهامی می توان برای چاپ روزنامه و کتاب استفاده کرد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه چاپخانه ها از اهالی فرهنگ هستند، یادآور شد: اساسی ترین و بنیادی ترین زیرساخت فرهنگی چاپخانه ها هستند.

توقف چاپخانه های استان در چاپ اعلامیه!

محمد زاده با اشاره به وضعیت کنونی چاپخانه های لرستان، عنوان کرد: در حال حاضر چاپخانه های استان فرسوده است و هزینه های آنها بالا رفته است.

وی افزود: نظر من این است که دور جدیدی در زمینه فعالیت چاپخانه ها را باید در استان شروع کنیم و دست به دست هم بدهیم تا مشکلات در این زمینه حل شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه چاپخانه ها به عنوان بخش عظیم فرهنگی کشور نیازمند کمک هستند، تصریح کرد: اگر چاپخانه ها در استان لرستان بخواهند هنوز به کار چاپ اعلامیه بپردازند به طور قطع در آینده با مشکل برخورد خواهند کرد.

لرستان ظرفیت انتشار روزنامه با تیراژ 50 هزار نسخه را دارد

محمد زاده با تاکید بر اینکه دغدغه عمده من دغدغه فرهنگ است، بیان داشت: اگر چاپخانه ها یک بنگاه عمومی تشکیل دهند همه هزینه های صرف شده برای این کار به آنها برخواهد گشت.

وی همچنین به مشکلات چاپخانه داران استان اشاره کرد و در مورد پرداخت تسهیلات به چاپخانه های استان گفت: من این موضوع را در شورای معاونین وزارت ارشاد پیگیری خواهم کرد.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دنیا را صنعت چاپ متحول کرده است و ما نیز باید تحول در حوزه فرهنگ استان را از صنعت چاپ شروع کنیم.

محمد زاده با تاکید بر اینکه لرستان ظرفیت چاپ روزنامه تا 50 هزار نسخه در روز را دارد، تصریح کرد: اما به دلیل نبود یک چاپخانه توانا این ظرفیت تاکنون از دست رفته است.

بنابر این گزارش در این جلسه مصوب شد با حمایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعاونی سهامی چاپخانه داران استان لرستان تشکیل شود.