به گزارش خبرنگار مهر، برخی منابع مطلع از تحولات مصر خبر داده اند در همکاری و همدستی رژیم اشغالگر قدس با رژیم حسنی مبارک قرار است به زودی دو طرف درگیری های از پیش طراحی شده ای را با هم در صحرای سینا داشته باشند.

همچنین گفته می شود مبارک قرار است برای جلب برخی مخالفانش به صورت صوری قرارداد کمپ دیوید را لغو کند.

کمپ دیوید نام پیمانی است که به وسیله انور سادات، رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت رژیم اسرائیل در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ به امضا رسید.

پیمان کمپ دیوید پس از دوازده روز مذاکرات مخفی وبا میانجی‌گری ایالات متحده درکمپ دیوید که یکی ازاستراحتگاه‌های ریاست جمهوری در آمریکا است ، نهایی شد و در۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ با حضور جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا در کاخ سفید به امضا نهایی رسید.



پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید. انور سادات اولین رئیس وقت یک کشور عربی از طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود که به صلح با اسرائیل و به رسمیت شناختن این کشور اقدام کرد. وی به سبب این اقدام خود، دو سال بعد در هنگام یک رژه نظامی ترور شد.

