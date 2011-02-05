محمد حسین جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین پروژه های در دست افتتاح در استان بوشهر در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ایران گفت: مهمترین برنامه در بوشهر طی ایام دهه فجر سفر استانی دولت و حضور رئیس جمهور در جمع مردم این استان خواهد بود.

وی افزود: برای افتتاح 300 پروژه آماده کرده ایم که در جریان سفر هیات دولت با حضور رئیس جمهور ، معاون اول و وزرا افتتاح خواهد شد لذا همزمان با این سفر اطلاع رسانی درباره پروژه های آماده افتتاح صورت می گیرد.

استاندار بوشهر در پاسخ به سوالی درباره تقارن افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر با سفر رئیس جمهور نیز گفت:برنامه های افتتاح نیروگاه بوشهر و اطلاعات مر بوط به آن صرفا از سوی سازمان انرژی اتمی و آقای صالحی صورت می گیرد.