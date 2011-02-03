به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه 13 بهمن ماه علی اکبر خزینه، استاد هنرهای سنتی و کاشی کاری ایرانی در سن 82 سالگی در منزلش درگذشت.

کاشیکاری کتابخانه پارک شهر، شبکه های زیر طاق برج آزادی، مرمت کاشی های کاخ گلستان و آثار نقاشی های سفال و کاشی او در موزه هنرهای ملی از جمله آثار به یادمانده این استاد گرانقدر است. استاد خزینه نشان درجه یک هنر کاشیکاری را کسب کرده بود.

سده؛ جشنی برای استفبال از بهار

زمانی که 50 روز و 50 شب تا عید نوروز مانده و یا چهل روز از شب یلدا گذشته باشد بهانه‌ای می شود برای برپایی جشن سده و شکرگزاری خداوند از اینکه زمستانی سخت را گذراندیم و به استقبال گرما و بهار می‌رویم. جشن سَده، یکی از جشن‌های همگانی ایران کهن است که در آغاز شامگاه دهم بهمن‌ماه با افروختن هیزمی که مردمان، از پگاه بر بام خانه خود یا بر بلندی کوهستان گرد آورده‌اند، آغاز می‌شود.

کشف عجیب مدیران کاخ گلستان

سازمان میراث فرهنگی از کشف عجیب مدیران کاخ گلستان در اوائل این هفته خبر داد. مدتی پیش کارشناس اداری و امور عمومی مجموعه‌ کاخ گلستان در کاخ گلستان زمانی که مشغول کار پشت میزش بود متوجه وجود در مخفی زیر میز کارش می شود. مشاهده این در منجر به کشف 27 جلد کتاب شده بود که 25 جلد آن چاپ سنگی از دوره‌ قاجار و دو جلد کتاب خطی است.

جالب اینجاست که این کارشناس هشت سال پشت این میز نشسته بوده ولی این بار که خودکارش روی زمین می افتد متوجه وجود این در شده است. برخی از افرادی که این میز را دیده اند می گویند که در موجود در زیر میز کار، قفل جدید داشته است! چطور ممکن است این کارشناس در این چند سال متوجه وجود این قفل و در نشده باشد.

این کارشناس در کشف دیگری، موقع بررسی یکی از انبارهای موزه کاخ گلستان و عمارت خورشید کلا جعبه ای پیدا می کند که داخل آن شیشه‌های عکاسی خام و حلقه های فیلم بوده است.

مسئولان سازمان میراث فرهنگی با برگزاری مراسم رونمایی از این فیلمها عنوان کردند که بسیاری از بخش‌های فیلم‌های پیداشده شکننده هستند و برخی از آن‌ها نیز آسیب دیده‌اند. اما با این وجود این فیلم‌ها پیشینه‌ تاریخی 111 ساله دارند و آن‌ها را به سال‌ها 1900 تا 1905 میلادی می‌توان نسبت داد. همچنین همه این فیلم‌ها به دوران مظفری متعلق است.

این رونمایی و کشف حلقه فیلمهای دوران مظفری از آنجا عجیب به نظرمی رسد که در نامه نگاری های رئیس کاخ گلستان به رئیس سازمان میراث فرهنگی آمده این فیلمها در نخاله های موجود (پسماندهای ساختمانی) در کاخ گلستان کشف شده است.

این درحالی است که در همین مراسم عنوان شده فیلمها در درون جعبه ای در داخل عمارت خورشید کلا که زمانی محل پذیرایی از مهمانان مدیر سابق کاخ گلستان بوده کشف شده است.

شریفی در مراسم رونمایی از این فیلمها در پاسخ به درخواست خبرنگاران درباره‌ بازدید از مکان پیدا ‌شدن فیلم‌ها گفته بود اکنون امکان انجام این کار وجود ندارد و باید مجوز آن از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گرفته شود!

نفوذ آب داخل قبرها، به دلیل تعلل در مرمت بقعه شیخ خلیفه

تعلل سازمان میراث فرهنگی در مرمت بنای به ثبت رسیده بقعه شیخ خلیفه باعث شد تا آب باران ناشی از بارندگی روزهای اخیر وارد بقعه شده و در نهایت به فبرهای واقع در این بنای تاریخی نفوذ پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بقعه شیخ خلیفه واقع در شهرستان جهرم استان فارس متعلق به قرن هشتم و نهم هجری است و در سال 81 با شماره 6783 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده وارد شده است.

آب باران که طی روزهای اخیر در شهرستان جهرم شدت یافته بود از راه سقف وارد بقعه شده و در نهایت به داخل قبرها نفوذ پیدا کرد. بنابراین با هر بار بارش باران در این منطقه، چنین بحرانی برای این بنای تاریخی بوجود می آید.

دلیل این امر نیز مرمت نشدن بنا وسقف ساختمان تاریخی بقعه شیخ خلیفه، رسیدگی نکردن اداره کل میراث فرهنگی استان فارس به مرمت این بنای به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی است.

چندی پیش خبرگزاری مهر از وضعیت اسفناک این بنا، سامان ندادن به مرمت ساختمان، سنگ قبرهای موجود در این بنا و داربستهای بقعه خبر داده بود.