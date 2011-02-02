رفتار چلسی ریاکارانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی در آخرین روز نقل و انتقالات ژانویه، با مبلغ 50 میلیون پوند فرناندو تورس را به خدمت گرفت و 25 میلیون پوند هم بابت خرید دیوید لوییز، مدافع بنفیکا هزینه کرد.

آرسن ونگر گفت: باشگاه چلسی صبح اعلام می کند که 70 میلیون پوند کسری آورده اما عصر خبر می دهد دو بازیکن به ارزش 75 میلیون پوند به خدمت گرفته است. کجای این با منطق جور درمی آید؟

وی افزود: رومن آبراموویچ به لحاظ مالی فرد مقتدری است و اینگونه خریدها نشان می دهد که آنها در تابستان، بیش از اینها برای بازیکن هزینه خواهند کرد.