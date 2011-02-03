فرار سرآسیمه سران عرب از سقوط

جرقه آغاز اعتراضات در سرزمینی زده شد که شاید کسی فکر نمی کرد هرگز روزی شاهد قیام مردمی باشد. مردم تونس که سالها تحت سرکوب شدید رژیم زین العابدین بن علی قرار داشتند در لحظه ای تاریخی اقدام به حرکتی کردند که حتی احزاب اصلی مخالف بن علی هم از این جنبش مردم جامانده و بعدها به آن پیوستند.

اما این حرکت در نهایت موج بیداری را در دیگر ملل جهان عرب گسترده کرد به طوری که اکنون شاهد موج اعتراض مردم در مصر، اردن، یمن، الجزایر و حتی عربستان علیه هیئت حاکمه هستیم.

مصر؛ نفس های آخر مبارک

نخستین کشوری که پس از قیام مردم تونس، شاهد خروش علیه حاکم دیکتاتور خود بود را می توان مصر دانست. مردم مصر از نخستین روزی که شاهد فرار بن علی از قدرت بودند تصمیم گرفتند سکوت خود را شکسته و سرنوشت خود را در دست بگیرند.

با گذشت یک هفته از قیام ملت مصر علیه مبارک، این رژیم به متزلزل ترین شرایط خود در چند دهه اخیر رسیده است و هر لحظه امکان آن وجود دارد که با سرنگونی رژیم فرعون مصر، مردم جشن شادی بگیرند.

منابع خبری از تداوم اعتراضات طی روزهای آتی علیه مبارک خبر می دهند که بنابر اعلام جریانهای مخالف در مصر طی روز جمعه این هفته به اوج خود خواهد رسید.

یمن؛ زمانی که "صدام" مجبور به امتیاز دهی می شود

ساعتی پیش منابع خبری با اشاره به تظاهرات و اعتراضات پی در پی چند روز اخیر مردم یمن علیه رژیم سرکوبگر "علی عبدالله صالح" اعلام کردند که وی در اظهاراتی از عدم تمایل برای ریاست جمهوری در دوره آتی خبر داده است.



به نظر می رسد سران عرب از شمال آفریقا گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای اخیر تلنگر سرنگونی از قدرت را به خوبی حس کرده اند. بر این اساس، عبدالله صالح که در بین افکار عمومی جهان عرب از لحاظ سرکوب ملت خود شخصیتی مشابه "صدام حسین" دیکتاتور رژیم بعث عراق داشته به صدام شماره دو موسوم است، با این اظهارات شائبه حضور مادام العمر خود را در پست ریاست جمهوری کاملا از بین برد. بر این اساس، عبدالله صالح که در بین افکار عمومی جهان عرب از لحاظ سرکوب ملت خود شخصیتی مشابه "صدام حسین" دیکتاتور رژیم بعث عراق داشته به صدام شماره دو موسوم است، با این اظهارات شائبه حضور مادام العمر خود را در پست ریاست جمهوری کاملا از بین برد.

امتیازدهی عبالله صالح به ملت خشمگین یمن از اقدامات وی در سالهای اخیر تنها به این مسئله خلاصه نشد و وی تاکید کرد که حتی در نظر ندارد پسر خود را در سالهای آتی به عنوان جانشین خود در قدرت بگمارد.

خاطر نشان می شود، علی عبدالله صالح در یمن اوضاع بسیار متزلزلی دارد. مخالفان وی از شمال تا جنوب این کشور را فرا گرفته اند. حوثیها در شمال یمن که در سالهای اخیر همواره تحت سرکوب رژیم عبدالله صالح قرار داشته اند، هرگز دل خوشی از تداوم حکمرانی وی ندارند.

در جنوب یمن نیز جنبش موسوم "الحراک الجنوبی" وجود دارد که سالهاست برای استقلال این منطقه فعالیت کرده و بر علیه رژیم سرکوبگر "رئیس به اصطلاح جمهور" یمن موضع گیری می کند. این مسائل در روزهای اخیر با اعتراضات مردم پایتخت یمن (صنعا) و دیگر شهرها علیه رژیم حاکم در یمن گره خورده است که در نظر دارند سرنوشتی مشابه "بن علی" در تونس برای وی رقم بزننند.

اردن؛ زمانی که پادشاه از عرش به فرش کشیده می شود

تنها ساعاتی قبل از اظهارات نیمه شب گذشته "حسنی مبارک" با مردم مصر که در آن از عدم تمایل خود به تداوم حضور در قدرت خبر داد، از اردن خبر رسید که دولت در پی اعتراضات مردمی سقوط کرده و نخست وزیر جدید توسط "ملک عبدالله دوم" پادشاه اردن تعیین شده است.

تحلیلگران انحلال دولت توسط پادشاه اردن را از معدود پاسخ های رژیم های دیکتاتور عربی به درخواست های مسالمت آمیز مردم معترض و مخالفان ارزیابی می کنند. جایی که مردم با حضور چند هفته اخیر خود در خیابانها تقاضا کرده بودند دولت "سمیر الرفاعی" نخست وزیر برکنار شده به علت ناکارآمدی از قدرت کنار رود.

در مقابل پاشاه اردن که به نظر می رسد در پی مشاهده تحولات دومینو وار چند هفته اخیر در تونس و مصر کمی به خود آمده باشد، تصمیم به عزل دولت و تشکیل کابینه جدید می گیرد تا شاید از افزایش و سرایت اعتراضات به راس هرم قدرت که خود بر آن تکیه داده است ممانعت کند.

از اردن دیروز همچنین خبر رسید که ملک عبدالله دوم با جریانهای مخالف به ویژه گروههای اسلام گرا دیدار کرده و به خواسته های آنها در تشکیل دولت جدید گوش فرا داده است.

با وجود اینکه جبهه مخالفان در اردن انتخاب "معروف البخیت" را به عنوان نخست وزیر جدید به عالت سوابق وی در انجام تقلب در انتخابات شهرداریها تایید نکرده اند اما به نظر می رسد سران عرب از شمال آفریقا گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس در روزهای اخیر تلنگر سرنگونی از قدرت را به خوبی حس کرده اند و در صدد هستند خود را از موج قیام و خروش خشم ملت با امتیازدهی فراوان در زمینه های مختلف رهایی بخشند.

البته به نظر می رسد این مسئله تاثیری بر خشم ملل عربی از رژیم های خودکامه که در دهه های اخیر بر آنها حکومت کرده اند به ویژه در دراز مدت نداشته باشد. این اقدامات و امتیازات تنها همچون "قرص مسکنی" است که شاید چندین ساعت دردها و آلام را از بین ببرد اما در نهایت روزی دیگر خواهد آمد. روزی که موج بیداری گسترده شده در جهان عرب اجازه سکوت بیشتر در قبال این دردهای مزمن را نمی دهد.