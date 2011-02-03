ثبت رکورد جدید برای گردشگری فیلیپین با 17 درصد رشد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه اینکوایرر ، سال گذشته میلادی 3 میلیون و 520 هزار گردشگر از کشور فیلیپین بازدید کردند که بیش از نیمی از این گردشگران از کشورهای شرق آسیا، به ویژه کره جنوبی و چین بودند که قصد بازدید از طبیعت استوایی فیلیپین را داشته‌اند.

این درحالی است که گروگانگیری جنجال‌‌برانگیز سال 2010 که در آن یک افسر اخراجی پلیس 8 گردشگر هنگ‌کنگی را در یک اتوبوس به قتل رساند باعث تنش میان فیلیپین وهنگ‌کنگ و هشدار کشورهای غربی به شهروندانشان در مورد بازدید از این کشور شده بود.

بر اساس این گزارش "بنینیو آکینو" رئیس جمهور فیلیپین قصد دارد که تا پایان دوران ریاست جمهوری اش در میانه سال 2016، این رقم را به 6 میلیون گردشگر در سال برساند.

