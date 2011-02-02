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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

سنا درخواست "تی پارتی" برای قطع کمک آمریکا به تل آویو را رد کرد

سنا درخواست "تی پارتی" برای قطع کمک آمریکا به تل آویو را رد کرد

یک روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی از پیشنهاد جنبش تی پارتی مبنی بر قطع کمک های مالی آمریکا به رژیم اسرائیل و رد شدن آن از سوی سنای این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، سناتور "رند پل" بواسطه ادامه بحران اقتصادی در آمریکا پیشنهاد قطع کمک های مالی آمریکا به اسرائیل را داده بود که سنا با این پیشنهاد مخالفت کرد.

رند پل که جمهوریخواه بوده و از اعضای جنبش تی پارتی محسوب می شود، در نامه ای به سنا نوشته بود : با توجه به آنکه آمریکا دچار بحران مالی است بنابراین کمک مالی آمریکا به دیگر دولتها از جمله اسرائیل معنایی ندارد.

در همین رابطه پل در مصاحبه با شبکه خبری سی.ان.ان گفت : در رابطه با کمک های آمریکا به اسرائیل رویترز یک نظرسنجی انجام داده و نتایج آن نشان می دهد که 71 درصد از مردم آمریکا با نظر من مبنی بر قطع کمک به اسرائیل موافق هستند.

بر اساس این گزارش، آمریکا سالانه سه میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک می کند که عمده این کمک شامل تجهیزات نظامی می شود.

کد مطلب 1244741

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