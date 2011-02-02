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۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

سه باب واحد تجاری در پاساژی در کرج در آتش سوخت

سه باب واحد تجاری در پاساژی در کرج در آتش سوخت

کرج - خبرگزاری مهر: دقایقی پیش سه باب مغازه در پاساژ شمشیری کرج دچار حریق شد و خسارات مالی را برای صاحبان این مغازه ها به بار آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دقایقی پیش سه باب مغازه در پاساژ شمشیری کرج واقع در ابتدای خیابان چالوس دچار حریق شد.

بنا بر اعلام ماموران آتش نشانی حدود کمتر از 10 دقیقه پس از اعلام حریق در محل ماموران امداد و عملیات آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته این افراد حادثه فوق ابتدا برای یکی از مغازه ها رخ داده و با توجه به تعطیلی پاساژ به مغازه های مجاور نیز منتقل شده و در نهایت سه باب مغازه در آتش گرفتار شدند.

این حادثه تلفات جانی نداشته اما خسارات فراوانی را به دنبا ل داشته است که در حال حاضر ماموران آتش نشانی موفق به اطفای کامل حریق شدند و محل از دود و لکه نیز پاکسازی شد.

رعایت نکات ایمنی به ویژه در استفاده از وسایل گازسوز از جمله هشدارهای ماموران در هنگام اطفای حریق فوق به سایر واحدهای تجاری این پاساژ بود.

علت این حادثه که در طبقه زیرین پاساژ شمشیری رخ داده است به همراه میزان دقیق خسارات وارد شده، توسط کارشناسان در دست بررسی است.

کد مطلب 1244742

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