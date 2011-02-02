سه باب واحد تجاری در پاساژی در کرج در آتش سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دقایقی پیش سه باب مغازه در پاساژ شمشیری کرج واقع در ابتدای خیابان چالوس دچار حریق شد.

بنا بر اعلام ماموران آتش نشانی حدود کمتر از 10 دقیقه پس از اعلام حریق در محل ماموران امداد و عملیات آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته این افراد حادثه فوق ابتدا برای یکی از مغازه ها رخ داده و با توجه به تعطیلی پاساژ به مغازه های مجاور نیز منتقل شده و در نهایت سه باب مغازه در آتش گرفتار شدند.

این حادثه تلفات جانی نداشته اما خسارات فراوانی را به دنبا ل داشته است که در حال حاضر ماموران آتش نشانی موفق به اطفای کامل حریق شدند و محل از دود و لکه نیز پاکسازی شد.

رعایت نکات ایمنی به ویژه در استفاده از وسایل گازسوز از جمله هشدارهای ماموران در هنگام اطفای حریق فوق به سایر واحدهای تجاری این پاساژ بود.

علت این حادثه که در طبقه زیرین پاساژ شمشیری رخ داده است به همراه میزان دقیق خسارات وارد شده، توسط کارشناسان در دست بررسی است.