  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

به مناسبت دهه فجر؛

نشست تخصصی "ایران پس از انقلاب" در فیلیپین برگزار می شود

نشست تخصصی "ایران پس از انقلاب" در فیلیپین برگزار می شود

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : دانشگاه یوپی فیلیپین شاهد برگزاری نشست تخصصی "ایران پس از انقلاب " به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران خواهد بود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این نشست تخصصی به پیشنهاد رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل در 20 بهمن ماه سالجاری با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی - فلسفه و تاریخ برگزار خواهد شد .

در این نشست تخصصی ، پروفسور میکائیل تان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه ، استاد هنلیتوسویلا ازمرکز مطالعات آسیایی ، دکتر مالوپسا دلون بولیناو از دانشکده تاریخ و دکتر رونالد مولسیما از دانشکده علوم سیاسی نقطه نظرات خود را در ارتباط  با موضوع نشست بیان خواهند کرد.

 دکتر سوادی استاد اعزامی نیز با موضوع "جمهوری اسلامی ایران  جبهه سیاسی و اجتماعی" نیز سخنرانی خواهند داشت و در پایان برنامه پرسش و پاسخ آزاد نیز برگزار خواهد شد .

دانشگاه یوپی بزرگترین دانشگاه دولتی فیلیپین است که دارای جایگاه ویژه بین المللی نیز می باشد و مرکز مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه آن در میان مراکز مطالعاتی از اعتبار ویژه ای برخوردار است .
 
مرکز مطالعات و اساتید این دانشکده جایگاه مهم مشورتی در سطوح عالی دولت فیلیپین دارند و در واقع اتاق فکر مراجع تصمیم گیرنده و برخی از مشاوران رئیس جمهور در این مرکز هستند  .

این مرکز بر موضوعاتی همچون جهانی سازی، حرکت های اجتماعی، حکومت دمکراتیک، صلح و امنیت بشر،‌ فرهنگ وهویت تمرکز کرده است.
کد مطلب 1244746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها