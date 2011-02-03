نشست تخصصی "ایران پس از انقلاب" در فیلیپین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این نشست تخصصی به پیشنهاد رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مانیل در 20 بهمن ماه سالجاری با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی - فلسفه و تاریخ برگزار خواهد شد .

در این نشست تخصصی ، پروفسور میکائیل تان رئیس دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه ، استاد هنلیتوسویلا ازمرکز مطالعات آسیایی ، دکتر مالوپسا دلون بولیناو از دانشکده تاریخ و دکتر رونالد مولسیما از دانشکده علوم سیاسی نقطه نظرات خود را در ارتباط با موضوع نشست بیان خواهند کرد.

دکتر سوادی استاد اعزامی نیز با موضوع "جمهوری اسلامی ایران جبهه سیاسی و اجتماعی" نیز سخنرانی خواهند داشت و در پایان برنامه پرسش و پاسخ آزاد نیز برگزار خواهد شد .

دانشگاه یوپی بزرگترین دانشگاه دولتی فیلیپین است که دارای جایگاه ویژه بین المللی نیز می باشد و مرکز مطالعات دانشکده علوم اجتماعی و فلسفه آن در میان مراکز مطالعاتی از اعتبار ویژه ای برخوردار است .

مرکز مطالعات و اساتید این دانشکده جایگاه مهم مشورتی در سطوح عالی دولت فیلیپین دارند و در واقع اتاق فکر مراجع تصمیم گیرنده و برخی از مشاوران رئیس جمهور در این مرکز هستند .



این مرکز بر موضوعاتی همچون جهانی سازی، حرکت های اجتماعی، حکومت دمکراتیک، صلح و امنیت بشر،‌ فرهنگ وهویت تمرکز کرده است.