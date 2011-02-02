به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم میهمانی لالهها، دانشآموزان ضمن تجدید میثاق با آرمانهای شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی، یاد و خاطره آنان را گرامی میدارند.
به مناسبت دهه مبارک فجر برنامههای مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح مدارس شهر تهران برگزار میشود که در این برنامهها تشکلهای دانشآموزی شامل شورای دانشآموزی، انجمن اسلامی، بسیج دانشآموزی و پیشتازان و فرزانگان به اجرای برنامههایی همچون اجرای سرود، نمایش، ایراد سخنرانی و برگزاری مسابقات علمی فرهنگی و هنری میپردازند.
همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی در بهمن 57، زنگ "انقلاب " رأس ساعت 9:33 دیروز در مدارس کشور نواخته شد.
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