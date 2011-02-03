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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۴۲

قطورترین برج پالایشگاهی کشور در اراک ساخته شد

قطورترین برج پالایشگاهی کشور در اراک ساخته شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کارگاه سنگین شرکت ماشین سازی اراک از ساخت قطورترین برج تقطیر پالایشگاهی کشور در این شرکت خبر داد و گفت: نصب و راه اندازی برج مذکور در طرح توسعه پالایشگاه شازند با هدف افزایش ظرفیت بنزین کشور محقق می شود.

بابک رونقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برج به وزن 700تن ، طول 60متر و قطر ده متر مربع به همت متخصصان شرکت ماشین سازی و برای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت این سازه فلزی عظیم در مدت هجده ماه با صرف 10میلیون یورو انجام شده است، اظهارداشت: مواد به کار رفته در آن، کلد دو لایه مرکب از فولاد کم آلیاژ با استحکام مکانیکی بالا و ورق استنلس استیل است.
 
رونقی طراحی، منحصر به فرد بودن از نظر وزن و قطر را از ویژگی این برج دانست و خاطر نشان کرد: این سازه پالایشگاهی  به سفارش شرکت ملی مهندسی نفت ایران (NIOEC)ساخته شده است و ساخت این سازه شش میلیون یورو صرفه جویی ارزی درپی داشته است.
 
وی گفت: برج تقطیر پالایشگاهی به عنوان سازه اصلی و استراتژیک وظیفه تبدیل هیدروکربن های سنگین به مشتقات نفتی را برعهده دارد و تمامی آزمایش های طراحی لازم این سازه بر اساس استاندارد ASME انجام شده است.
 
کد مطلب 1244761

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