قطورترین برج پالایشگاهی کشور در اراک ساخته شد

بابک رونقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این برج به وزن 700تن ، طول 60متر و قطر ده متر مربع به همت متخصصان شرکت ماشین سازی و برای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند طراحی و ساخته شده است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت این سازه فلزی عظیم در مدت هجده ماه با صرف 10میلیون یورو انجام شده است، اظهارداشت: مواد به کار رفته در آن، کلد دو لایه مرکب از فولاد کم آلیاژ با استحکام مکانیکی بالا و ورق استنلس استیل است.

رونقی طراحی، منحصر به فرد بودن از نظر وزن و قطر را از ویژگی این برج دانست و خاطر نشان کرد: این سازه پالایشگاهی به سفارش شرکت ملی مهندسی نفت ایران (NIOEC)ساخته شده است و ساخت این سازه شش میلیون یورو صرفه جویی ارزی درپی داشته است.

وی گفت: برج تقطیر پالایشگاهی به عنوان سازه اصلی و استراتژیک وظیفه تبدیل هیدروکربن های سنگین به مشتقات نفتی را برعهده دارد و تمامی آزمایش های طراحی لازم این سازه بر اساس استاندارد ASME انجام شده است.

