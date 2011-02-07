ممنوعیت مصاحبه؛راهکار حل مشکل مسکن خبرنگاران گلستانی!

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، 250 نفر از خبرنگاران، پدیدآورندگان و نویسندگان گلستان فاقد مسکن هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه چهار گزینه درباره مسکن مهر خبرنگاران استان وجود دارد، گفت: اول اینکه راجع به مسکن مهر چه کتبی و چه شفاهی مصاحبه ای گرفته نشود و خبرنگاران قید مصاحبه این بخش را بزنند.

غلامرضا منتظری افزود: هر چند برای بهره مندی از طرح مسکن مهر چهار اولویت تعیین شد و خبرنگارانی که در محدوده استان زیست می کنند در صورت داشتن این این شرایط می توانند بدون اولویت از این طرح بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: متاسفانه بیشتر خبرنگاران استان، فاقد این شرایط هستند و این امر، اجرای طرح مسکن مهر این افراد را با مشکل روبرو می سازد.

وی، ازدواج و متاهل بودن را از جمله شرایط برای برخوردرای از مسکن مهر اعلام کرد و گفت: بیشتر خبرنگاران متقاضی دریافت مسکن مهر در گلستان مجرد هستند.

منتظری یادآورشد: همچنین بیشتر خبرنگاران آورده اولیه را ندارند تا از این طرح بهره مند شوند و برخی نیز سرپرست خانوار نیستند که این عوامل نیز از جمله مشکلات است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تاکید کرد: اگر چند خبرنگار بصورت اشتراکی زمینی داشته باشند و بخواهند خانه بسازند می توانند از تسهیلات تعاون استفاده کنند و در این صورت پیش شرطهای مسکن مهر نیاز نیست.

وی عنوان کرد: به هر روی به رغم وجود این مشکل، اخیرا با حمایت ویژه استاندار، نامه ای برای ارسال به رئیس جمهوری برای رفع مشکل مسکن این قشر تهیه شده است.

منتظری خاطرنشان کرد: در این نامه تصریح شده با توجه به اینکه بسیاری از خبرنگاران، نویسندگان و پدیدآوردندگان فاقد شرایط دریافت مسکن مهر هستند، برای رفع مشکل این قشر درخواست همکاری شده است.

در عین حل مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان نیز گفت: شرایط ویژه ای برای رفع مشکل مسکن مهر خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

حسین عاشور افزود: هماهنگی شد تا سهم آورده خبرنگاران بصورت اقساط دریافت شود و خبرنگاران با پرداخت ماهانه یک میلیون تومان می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این مابقی سهم نیز در قالب پرداخت تسهیلات عرضه می شود.



به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان قبل از خرداد 88، هفت هزار واحد مسکونی، پی سازی کامل شده بود که این تعداد در پایان دیماه 89 به 25 هزار و 200 واحد افزایش یافت.

بر اساس آخرین ارزیابی‌های وزارت مسکن و شهرسازی در ماه گذشته، استان گلستان رتبه 13 را در زمینه پیشرفت پروژه مسکن مهر بین 31 استان کسب کرده است.

این در حالیست که گلستان در مدت مشابه در سال گذشته رتبه 29 را در جمع 30 استان کشور دارا بوده است.



همچنین تعداد واحدهایی که کار اسکلت و سقف آن به اتمام رسید قبل از خرداد 89، 1200 واحد بوده است که این میزان در دیماه امسال به 13 هزار و 480 واحد رسید.



علاوه بر این، در حالیکه تا قبل از خرداد 89، 230 میلیارد ریال تسهیلات احداث واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به متقاضیان پرداخت شده بود، این شاخص در دیماه جاری به هزار و 680 میلیارد ریال رسیده است.