58 میلیارد ریال در بخش تعاون گلستان سرمایه گذاری شد

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: با اجرای این طرحها همزمان با ایام فرخنده پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سطح استان برای 71 نفر شغل ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: دو پروژه نیز با فرصت شغلی 48 نفر طی این ایام در استان کلنگ زنی می شود.



به گفته وی، سرمایه گذاری متقاضیان (شرکتهای تعاونی) برای این پروژه ها 28 میلیارد و 520 میلیون ریال و سرمایه گذاری دولتی از محل اعتبارات تملک دارایی استان یک میلیارد و 900 میلیون ریال است.



ابراهیمی ادامه داد: تسهیلات بانکی این پروژه ها نیز 27 میلیارد و 600 میلیون ریال و کل سرمایه گذاری این پروژه ها در مجموع به 58 میلیارد و 20 میلیون ریال بالغ می شود.



وی افزود: این طرح ها در شهرهای گرگان، کلاله، مینودشت، گنبدکاووس و کردکوی اجرا می شود.

بیش از هشت هزار و 300 تعاونی در گلستان ثبت شده است.