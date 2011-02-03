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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

58 میلیارد ریال در بخش تعاون گلستان سرمایه گذاری شد

58 میلیارد ریال در بخش تعاون گلستان سرمایه گذاری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تعاون گلستان گفت: برای افتتاح و کلنگ زنی 14 پروژه این بخش در ایام فجر در مجموع 58 میلیارد و 20 میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: با اجرای این طرحها همزمان با ایام فرخنده پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سطح استان برای 71 نفر شغل ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: دو پروژه نیز با فرصت شغلی 48 نفر طی این ایام در استان کلنگ زنی می شود.

به گفته وی، سرمایه گذاری متقاضیان (شرکتهای تعاونی) برای این پروژه ها 28 میلیارد و 520 میلیون ریال و سرمایه گذاری دولتی از محل اعتبارات تملک دارایی استان یک میلیارد و 900 میلیون ریال است.

ابراهیمی ادامه داد: تسهیلات بانکی این پروژه ها نیز 27 میلیارد و 600 میلیون ریال و کل سرمایه گذاری این پروژه ها در مجموع به 58 میلیارد و 20 میلیون ریال بالغ می شود.

وی افزود: این طرح ها در شهرهای گرگان، کلاله، مینودشت، گنبدکاووس و کردکوی اجرا می شود. 
 
بیش از هشت هزار و 300 تعاونی در گلستان ثبت شده است.
کد مطلب 1244768

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