گلستان کشتارگاه صنعتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری عصر چهارشنبه در حاشیه طرح های فجر این معاونت افزود: تولید سالانه استان 110هزار تن است و روند رو به رشدی در استان داریم.

وی اظهار داشت: روزانه 160 تن از تولیدات گوشت مرغ استان به استانهای دیگر فرستاده می شود.

وی ادامه داد: امسال با افزایش قیمت در این بخش مواجه نشدیم و طبق همان شش درصد اعلام شده قیمت ها افزایش یافت.

اسفندیاری با بیان اینکه جوجه ریزی ها کاملا کنترل می شوند گفت: واحدهای طیور استان شناسنامه دار هستند و کنترل می شوند.

وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در دی ماه گفت: در دی ماه بحث سوخت و افزایش قییمت آن مطرح شد و با تنشی که ایجاد کرد روی روند جوجه ریزی تاثیر گذاشت و جوجه ریزی در دی ماه کمتر از اذر ماه بود.

اسنفدیاری تاکید کرد: در مجموع تولیدات استان به نحوی است که می توان به استانهای دیگر هم ارسال کرد.

