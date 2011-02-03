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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

گلستان کشتارگاه صنعتی ندارد

گلستان کشتارگاه صنعتی ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی گلستان گفت: در استان کشتارگاه صنعتی نداریم و تنها یک کشتارگاه نیمه صنعتی در گرگان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر اسفندیاری عصر چهارشنبه در حاشیه طرح های فجر این معاونت افزود: تولید سالانه استان 110هزار تن است و روند رو به رشدی در استان داریم.

وی اظهار داشت: روزانه 160 تن از تولیدات گوشت مرغ استان به استانهای دیگر فرستاده می شود.
 
وی ادامه داد: امسال با افزایش قیمت در این بخش مواجه نشدیم و طبق همان شش درصد اعلام شده قیمت ها افزایش یافت.
 
اسفندیاری با بیان اینکه جوجه ریزی ها کاملا کنترل می شوند گفت: واحدهای طیور استان شناسنامه دار هستند و کنترل می شوند.
 
وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در دی ماه گفت: در دی ماه بحث سوخت و افزایش قییمت آن مطرح شد و با تنشی که ایجاد کرد روی روند جوجه ریزی تاثیر گذاشت و جوجه ریزی در دی ماه کمتر از اذر ماه بود.
 
اسنفدیاری تاکید کرد: در مجموع تولیدات استان به نحوی است که می توان به استانهای دیگر هم ارسال کرد.
 
کد مطلب 1244769

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