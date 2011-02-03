217 هزار بهره بردار کشاورزی در گلستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد زمان عرب احمدی عصر پنجشنبه درگفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 53 تعاونی تولید با 14 هزار بهره بردار در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: در نظر داریم این تعداد را در برنامه بعدی به 22 هزار بهره بردار در غالب 75 تعاونی برسانیم.

وی با اشاره به طرح انتقال آب مازندران به گلستان گفت: 70درصد این طرح در مازندران انجام می شود و 100 کیلومتر آن از طرف نوشهر کلید خورده است.

عرب احمدی افزود:طبق آمار 113 طرح عمرانی، تولیدی و اشتغلزا همزمان با دهه فجر در گلستان بهره برداری می شود.