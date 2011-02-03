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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۲۰

کاهش بارندگی در گلستان در 36 سال گذشته بی سابقه است

کاهش بارندگی در گلستان در 36 سال گذشته بی سابقه است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: بارندگی کم امسال در 36 سال گذشته در استان بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: باید بگونه ای عمل شود که از آبهای موجود در استان مصرف بهینه شود.

وی به ماشین آلات کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: با وجود ماشین آلات مدرن در استان رتبه برتر را در کشور بدست آورده ایم و می توانیم با کمک این ماشین آلات اثرات خشکسالی را از بین ببریم.
 
وی با اشاره به نفوذ سامانه سرد در استان به کشاورزان توصیه کرد: پوشاندن تنه درختان با گونی، دودکردن در باغ، پرکردن اطراف درختان با کود حیوانی یا خاک اره از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
 
مصطفی لو بیان داشت: استفاده از کودهای شیمیایی و  پرهیز از هرس  از دیگر توصیه های این کارشناسان است .
 
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان گفت: باغداران نهال های خود را با پلاستیک بپوشانند و به توصیه ها توجه کنند.
 
گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی، زراعی و باغی دارد.
کد مطلب 1244771

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