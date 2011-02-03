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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۴۱

تعداد جایگاه‌های سوخت گلستان به 65 مورد افزایش می یابد

تعداد جایگاه‌های سوخت گلستان به 65 مورد افزایش می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: تعداد جایگاه های سوخت این استان به 65 جایگاه افزایش می یابد.

جواد قناعت در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان اظهار داشت: در حال حاضر 26 جایگاه تک منظوره، 21 جایگاه دو منظوره در استان وجود دارد که 9 جایگاه مربوط به گرگان است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 17 جایگاه تک منظوره و یک جایگاه دو منظوره در استان در دست ساخت است که چهار جایگاه در گرگان ساخته می شود.
 
قناعت خاطرنشان کرد: با افتتاح جایگاه‌های جدید، شمار جایگاه های تک و دو منظوره به ترتیب به 43 و 22 جایگاه می رسد.
 
استاندار گلستان بیان داشت: همزمان با دهه فجر چهار جایگاه CNG در شهرهای نوکنده، سرخنکلته، انبارالوم و بندرترکمن با هزینه 45 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.
 
قناعت یادآور شد: همچنین در این مدت، عملیات اجرایی پنج جایگاه CNG در گرگان و کلاله با اعتبار 50 میلیارد ریال شروع می شود.

 
کد مطلب 1244773

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