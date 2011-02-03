رهبر شیعیان عربستان‌ عمرش را در مسیر قرآن و عترت سپری کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با سالروز رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شامگاه چهارشنبه مراسمی با حضور آیت الله جوادی آملی در مسجد امام حسن(ع) برگزار شد که در این مراسم یاد آیت الله محمدعلی العمری، رهبر شیعیان جهان گرامی داشته شد.



حجت الاسلام سید محمدحسن مخبر، از اساتید حوزه‌های علمیه در این مراسم، رحلت آیت الله العمری را ثلمه‌ای بزرگ برای جهان اسلام دانست و تصریح کرد: ایشان در فضای وهابی با آن همه تفکرات جاهلانه و خشن، عمرشان را در مسیر قرآن و عترت صرف کردند.



وی تلاش و کوشش رهبر شیعیان جهان را در رسیدگی به ایتام آل محمد (ص) قابل تحسین دانست و اظهار داشت: کسی که در مسیر قرآن و عترت گام بردارد، ولو اینکه در فضای وهابیون باشد، عزیز می‌شود و خدا به او عزت می‌دهد.



مخبر با بیان اینکه آیت الله العمری ملجا و پناهگاه شیعیان عربستان بوده است، یادآور شد: ایشان تا زمانی که در قید حیات بودند ارتباط خوبی با شیعیان داشتند و وقتی از دنیا رفتند تعلق خاطر مومنین خصوصا شیعیان به ایشان مشهود است.



استاد حوزه با اشاره به برخی عوامل موفقیت آیت الله العمری اظهار داشت: وجود ما باید عزیز باشد، اما عزتی که از ناحیه خدای سبحان برای ما حاصل شود وگرنه اگر دچار خودبینی، خودبزرگ بینی و پرده زخیم خودپرستی شدیم بسا آیات قرآنی هم در ما اثر تربیتی نداشته باشد. آیت الله العمری هم از جمله کسانی بود که از ناحیه خدا برای ایشان عزتی حاصل شده بود.



عبادتی که رفع تکلیف می‌کند با عبادتی که انسان ساز است متفاوت است



حجت الاسلام مخبر در بخش دیگری از سخنان خود به نقل روایتی از امام حسن مجتبی(ع) پرداخت و گفت: وجود نازنین سبط اکبر امام مجتبی(ع) فرمود: هرکس که هوای عبادت دارد برای آن عبادت پاک شود. اگر مستحب به واجب زیان رساند ترکش کنید. یقین پناهگاه سلامت است. هر کسی به یاد دوری راه باشد و مهیا شود. عاقل به خیرخواهش خیانت نمی‌کند. میان شما و موعظه پرده‌ای از بزرگی است. علم عذر دانش طلبان را مرتفع می‌کند. هرکس زمانش پایان یافت فرصت بخواهد و آن‌ها که فرصت دارند سستی کنند.



وی ادامه داد: این روایت به صورت یکپارچه در تحقل العقول آمده است ولی هر قسمت آن یک آموزه بسیار متعالی را در بر دارد.



مخبر گفت: در بخش اول این روایت به مسئله عبادت اشاره شد که اگر کسی هوای عبادت به سر دارد پس باید برای عبادت بلند شود. به نظر ابتدایی عبادت همین کار روزانه ماست که در شبانه روز 5 وعده نماز می‌خوانیم و ماه‌های رمضان اهل روزه هستیم و نسبت به عترت طاهره ابراز ارادات داریم. این‌ها عبادت هست ولکن عبادتی که رفع تکلیف می‌کند با آن عبادتی که انسان ساز است متفاوت است.



نماز یکی از آثار قطعی عبادت است



وی با بیان اینکه ما در قرآن کریم یکی از آثار قطعی عبادت را درباره نماز می‌دانیم تصریح کرد: قرآن کریم فرمود: ان الصلاه تنها عن الفحشا و المنکر. معنای این آیه فقط این نیست که نماز جلوی فحشا و منکر را می‌گیرد بلکه نماز به عنوان یکی از عالیترین عبادات در این آیه کریمه مورد توجه قرار گرفته است.



این استاد حوزه‌های علمیه تاکید کرد: عبادت باید یک محصول تربیتی بگذارد، کما اینکه از لسان مبارک حضرت فاطمه زهرا(س) می‌شنویم که خدا نماز را واجب کرد که این نماز کبر شما را بزداید و از تکبر خالی کند.



حجت الاسلام مخبر گفت: عبادت صرفا انجام یک سری مناسک نیست که ما تصور کنیم این‌ها‌‌ همان عبادتی است که از ما خواسته شده است.



وی ادامه داد: طبق فرمایش قرآن کریم، خاصیت عبادت این است که جلوی انسانی که می‌خواهد مرتکب به فحشا و یا منکر شود را می‌گیرد و آن عبادتی، عبادت است و در انسان آثار روحی می‌گذارد و انسان را تربیت می‌کند که تنها عن الفحشا و المنکر باشد.



وی یکی از تفاوت‌های اساسی بین انجام اعمال بر حسب عبادت و انجام اعمال بر اساس آگاهی و انتخاب عالمانه را همین مسئله دانست و اظهار داشت: عبادتی که قرار است در انسان اثر تربیتی بگذارد تکرار بر نمی‌دارد و انسان عابدی که عبادت در او اثر تربیتی و حقیقی می‌گذارد هر نمازی، او را نسبت به نماز قبل ترقی می‌دهد و دو روز این مسلمان با یکدیگر یکی نمی‌شود و حتی دو نمازش به لحاظ آثار تربیتی که می‌گذارد یکی نمی‌شود.



استاد حوزه‌های علمیه تأکید کرد: اینکه به ما گفتند نماز نزدیک کننده هر متقی به خداست، یعنی هر نمازی باید برای ما رشد تازه‌ای داشته باشد و ما را به خدا نزدیک‌تر کند.



وی تصریح کرد: امام مجتبی(ع) فرمودند: اگر بخواهید نماز بر شما اثر تربیتی داشته باشد اهل تزکیه و خودسازی باشید.



مخبر افزود: امام خمینی(ره) در کتاب آداب الصلاه می‌فرماید شما اگر می‌خواهید نماز خوبی بخوانید سعی کنید وضوی خوبی بگیرید. آیت الله جوادی آملی نیز فرمودند که شما اگر خواب خوب می‌خواهید بیداری خوبی داشته باشید.



سفر ابدی توشه نامتناهی می‌خواهد



وی با اشاره به حدیث دیگری از امام حسن مجتبی(ع) درباره آمادگی برای پیمودن سفر طولانی اظهار داشت: بنای ما این است که در مکتب قرآن و عترت، تربیت شویم و اگر در طول روز توجه کمی به خدا داشته باشیم و ذهن و دلمان مشغول چیزهای دیگری باشد به این مرحله تربیتی نمی‌رسیم.



استاد حوزه‌های علمیه تاکید کرد: هر چه سفر طولانی‌تر می‌شود توشه ما هم بزرگ‌تر و مهیا‌تر می‌شود. سفر ابدی هم به اندازه نامتناهی بودنش توشه نامتناهی می‌خواهد و قرآن می‌خواهد به ما بگوید که مسیر انسان طولانی است و توشه بزرگی می‌خواهد و توشه‌ای که می‌تواند حرکت در این مسیر را امکان پذیر کند توشه تقواست.



مخبر ادامه داد: اگر ما نسبت به مسئله قیامت و نقش باور به قیامت دقت کنیم بسیاری از امور ما در همین دنیا درست می‌شود. محال است کسی که طول سفر و نیاز به توشه تقوا را داشته باشد و خدای نکرده نسبت به خویش، خدای خویش و دیگران اهل ظلم شود.



وی گفت: اگر کسی درباره سفر قیامتش به کم قناعت کند معنایش این است که تصوری از سفر ابدی ندارد چون مسیر این سفر بی‌‌‌نهایت است و هر چه توشه برداشتم باز هم کم برداشتیم.



خودبینی یکی از بد‌ترین لشکریان شیطان در وجود انسان است



استاد حوزه‌های علمیه خودبینی را یکی از بد‌ترین لشکریان شیطان در وجود انسان دانست و افزود: خودبینی یکی از سخت‌ترین حجاب‌هایی است که مسلمان باید داشته باشد.



حجت الاسلام مخبر شب رحلت پیامبر اسلام‌(ص) را شب یتیمی مومنان دانست و تأکید کرد: بعد از گذشت بیش از هزار سال از رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام، شام رحلت ایشان قلب ما را سنگین کرده و تذکر ساعت‌های آخر عمر شریف آن بزرگوار سینه‌های ما را به درد می‌آورد.

