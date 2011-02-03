خلیل آزمون برکنار شد/ بازرگانی گنبد ناکام بزرگ لیگ والیبال

حاج رمضان جواهری مدیرعامل بازرگانی جواهری گنبد کاووس در گفتگو با مهر کسب نتایج ضعیف را علت برکنار خلیل آزمون از سکانداری این تیم اعلام کرد.

وی از انتخاب بای محمد دوجی به عنوان مربی جدید این تیم خبر داد.



دوجی یکی از مربیان باسابقه و قدیمی گنبد است و در سالهای گذشته چندین سال مربیگری تیمهای گنبدی را برعهده داشته است.



خلیل آزمون بعد بازی این تیم با تیم ابومسلم مشهد از پست سرپرستی این تیم تقاضا استعفا کرده بود.



تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبدکاووس در ادامه ناکامیهای خود در هفته اول دور برگشت رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور در سالن المپیک گنبد شکستی دیگر را متحمل شد.



تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس با هشت بازی 741 امتیاز برده و 778 امتیاز باخته در رده آخر لیگ جدول گروه ب لیگ والیبال باشگاههای کشور قرار دارد و عنوان ناکام بززرگ فصل را به خود اختصاص داده است.



این امتیاز درحالیست که این تیم در لیگ قبلی، جزء چهار تیم مطرح کشور بوده است.



باخت های پی در پی تیم والیبال بازرگانی جواهری گنبد کاووس، داد هواداران این تیم را درآورده است.