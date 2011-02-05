علی اکبر رزمجو در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: امسال در راستای گرامیداشت ایام دهه فجر و تبیین دستاوردهای انقلاب، حرکت مردم روستاهای زنجان در جریان انقلاب را رقم زدیم و دستاوردهای انقلاب را در جاهایی که واقعا قابل لمس بوده و اندازه گیری مادی نیز در آن برجسته است، نشان داده می شود.

رزمجو یادآور شد: سال گذشته روز شمار انقلاب اسلامی در زنجان را داشتیم و امسال شمار انقلاب اسلامی در مراکز شهرستانها را داریم که کار بسیار زیبایی است.

وی با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی به موقع از اصلی ترین اقدامات صدا و سیماست، خاطرنشان کرد: صدا وسیمای مرکز زنجان تمامی برنامه های برگزار شده در سطح استان در ایام الله دهه فجر را پوشش می دهد که این امر خود نیازمند یک همت مضاعف است.

مدیر کل صدا و سیمای استان زنجان با اشاره به سریال های پخش شده در ایام دهه فجر در شبکه اشراق زنجان گفت: سریال سارا که برنامه تولیدی خود زنجانی هاست و مستندهای تولید شده ایام دهه فجر امسال پخش می شود.

رزمجو اظهار داشت: پخش اشعار انقلابی که بعد از 32 سال یادآور خاطرات خوش برای کسانی که در جریان انقلاب بودند و نقطه الهام بخش برای کسانی که بعد از انقلاب فقط شنونده روایتهای انقلاب بوده اند از دیگر برنامه های صدا و سیمای زنجان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه راهپیمایی 22 بهمن ماه تجدید میثاق مردم با آرمان های انقلاب است، اظهار داشت: تبلیغات جانبی جهت حضور هر چه بیشتر مردم و برگزاری با شکوهتر راهپیمایی نسبت به سالهای گذشته اولویت اول رسانه ملی است.