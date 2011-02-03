شهرستان دماوند با کمبود نفت سفید مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، محمد احمدی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دماوند که با حضور مسئولان محلی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یک میلیون و 345 لیتر گازئیل با مبلغ 150 تومان به عنوان سهمیه دی ماه به جهاد کشاورزی دماوند واگذار شد و در ماه جاری نیز سه میلیون و 750 لیتر دیگر از این فرآورده با همین مبلغ به نهاد مذکور اختصاص داده شده است.

این مسئول از توزیع کالابرگ نفت سفید در بین 649 خانوار دماوندی خبر داد و افزود: تا کنون 649 کالابرگ نفت سفید در میان خانوارهای مناطق فاقد گاز شهرستان دماوند توزیع شده اما از آنجایی که اغلب ساکنین نواحی روستایی این شهرستان به مهاجرت در فصول سرد مبادرت می ورزند شرکت فرآورده های نفتی شمالشرق استان تهران طی روزهای ابتدایی سال آینده با معضل هجوم جمعیت فصول گرم مناطق یاد شده مواجه خواهد بود از این رو می بایست از امروز تمهیداتی برای آینده اندیشیده و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشکلی پیرامون فرآورده های نفتی شهرستان دماوند وجود نداشته، عنوان کرد: طی 50 روزی که از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه های می گذرد مشکل خاصی در دماوند وجود نداشته و اقلام نفتی مانند بنزین موتور با میزانی بالغ بر پنج میلیون و 899 هزار و 300 لیتر، نفت سفید با میزانی بالغ بر یک میلیون و 771 هزار و 200 لیتر، نفت گاز با میزانی بالغ بر شش میلیون و 313 هزار و 400 لیتر، نفت کوره با میزانی بالغ بر 116 هزار لیتر و بنزین سوپر با میزانی بالغ بر 328 هزار و 300 لیتر طی ماه گذشته در سطح شهرستان دماوند توزیع شده است.

احمدی از افزایش مصرف نفت سفید در شهرستان دماوند خبر داد و افزود: با بالا رفتن قیمت نفت گاز حرارتی که سوخت غالب مناطق فاقد گاز شهرستان دماوند محسوب می شد مردم به استفاده از نفت سفید روی آورده اند.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی شمالشرق استان تهران ادامه داد: گرچه با پیش بینیهای انجام شده و ذخیره کافی نفت سفید در دماوند مشکلی درخصوص این فرآورده سوختی وجود نداشته است اما با توجه سهمیه محدود این ماه شهرستان که رقمی بالغ بر یک میلیون و 500 لیتر را نشان می دهد شرکت پخش فرآورده های نفتی شمالشرق استان تهران با کمبود این کالا مواجه خواهد شد.

این مسئول با قدردانی از تلاشهای بخشداری مرکزی دماوند در مهار بهای سیلندر گاز مایع اظهار داشت: با تلاشهای شبانه روزی بخشداری مرکزی دماوند و اداره بازرگانی، بهای سیلندر گاز مایع در مناطق فاقد گاز این شهرستان مهار و با قیمت سه هزار و 400 تومان توزیع می شود و در حال حاضر عاملین پخش، سایر هزینه های کاری خود را از این بخشداری دریافت می کنند.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستانهای فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.