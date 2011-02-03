نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نهایت آمادگی است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، امیر سرتیپ احمد رضا پوردستان شامگاه چهارشنبه در حاشیه اولین روز از یادواره امیران و دو هزار و800 شهید ارتشی فارس درجمع خبرنگاران گفت: خواسته اول مردم ازیک سرباز آمادگی و بیداری است که هر زمان به حضور او برای تامین امنیت کشور نیاز شد پیشگام باشد که در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران این استراتژی یک اصل مهم است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پس از 11 سپتامبر فضای تهدیدات تغییر کرد، یادآور شد: پس از اتفاق 11 سیپتامبر در آمریکا فضای تهدیدات به جنگ ناهمتراز تغییر کرد که در این راستا تاکنون چندین هزار ساعت توانمندی دشمنان بررسی شده و از طرفی در تلاشیم که رزمایشها نیز در چنین فضایی برگزار شود.

پوردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این یادواره ها در کشور گفت: امروز استراتژی دشمنان از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده که در این راستا یکی از فعالیتهای اصلی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزاری یادواره های شهداست که انجام این کار حرکت بزرگ فرهنگی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: ازابتدای سال جاری تاکنون هرماه در یک استان چنین یادواره ای برگزار شده تا فرهنگ حماسه، ایثار، فداکاری و شهادت به نسل سوم انقلاب ارایه شود.

پوردستان در خصوص تعداد شهدای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در دفاع مقدس گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس 48 هزار شهید را تقدیم کرد.