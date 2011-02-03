ایجاد بصیرت و مقاومت از راه حفظ آثار شهدا ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی شامگاه چهارشنبه در اولین روز از برگزاری یادواره امیران و دو هزار و 800 شهید نیروی زمین ارتش در فارس گفت: دشمنان در مقابل نظام ما توطئه را رها نکرده اند و هر روز به شکلی جدید توطئه ای را عملیاتی می کنند چراکه دشمنان تنها به فکر از بین بردن فرهنگ حاکمیت اسلام بر مسلمانان و از بین بردن فرهنگ دینی است.

نماینده ولی فقیه در فارس با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین یادواره هایی تصریح کرد: برگزاری یادواره شهدا کمتر از شهادت نیست چراکه شهدا به پیام رسان احتیاج دارند همانگونه که به برکت حضور حضرت زینب(ع) کربلا صحنه گیتی شد و اگر در رساندن پیام شهدا کوتاهی کنیم شهادت فراموش خواهد شد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه امروز دشمن شناسی با برگزاری چنین یادواره هایی امکان پذیر است، افزود: بصیرت به تنهایی دوای درد نیست بلکه باید با مقاومت و ایستادگی همراه باشد تا بتواند فرهنگ لا ابالی گری، ماهواره ها و رسانه ها را خنثی کرد.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود بر وجود مکتب در ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای فعال در عرصه های مختلف است و این اثر گذاری و افتخاری از این جهت است که در درون ارتش مکتب حاکم است که اعتقاد و انگیزه فضای کار را فراهم می سازد.