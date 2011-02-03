هجمه به ارزشهای اسلامی توطئه دشمن بر علیه نظام است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه چهارشنبه در جریان دیدار با جمعی از مردم و مسئولان شهرستان بیجار، اظهار داشت: هجمه به ارزشهای اسلامی و باورهای دینی مردم مهمترین توطئه دشمن بر علیه نظام اسلامی است.

وی بیان داشت: دشمن با به کارگیری تمامی توطئه ها و دسیسه های خود تلاش خواهد کرد تا توجه و عمل به فرامین دین مبین اسلام را در کشور کم رنگ کند و به همین دلیل به ارزشهای اسلامی و باورهای دینی کشور حمله کرده و نسل جوان را در کانون توطئه های خود قرار داده است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور خاطرنشان کرد: توجه بیشتر به دستورات دین مبین اسلام و آگاه کردن جوانان از توطئه ها و دسیسه های دشمن در تمامی بخش ها از جمله مهمترین نیازهای کشور در راستای مقابله با دشمن به شمار می رود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی ناتوی فرهنگی دشمن بر علیه نظام اسلامی را از دیگر دسیسه ها و توطئه ها عنوان کرد و افزود: رسالت مدیران و مسئولان دستگاه ها و سازمان های فرهنگی برای برنامه ریزی در خصوص مقابله با جنگ نرم دشمن بسیار مهم است و انتظار می رود که این مهم در استان کردستان بیش از سایر نقاط کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم رعایت عدالت در راستای خدمت رسانی به مردم این استان گفت: اساس دین مبین اسلام در راستای نهادینه کردن عدالت در جهان است و تمامی پیامبران الهی نیز اولویت کار خود و دعوت از مردم برای پرستش خدای یگانه را بر این مهم قرار داده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور افزود: آنچه که در استان کردستان مهم و حساس به حساب می آید این است که همه ما در تمامی حوزه های فرهنگی، معیشتی و خدماتی معیارهای اسلامی و عدالت را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

در ابتدای این دیدار امام جمعه شهرستان بیجار، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان بیجار نیز به بیان گزارشی از وضعیت این شهرستان پرداخته و خواستار ارائه خدمت بهتر به مردم بیجار از سوی مسئولان استان شدند.