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۱۴ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ورزشی: پیگیری هفتمین دوره بازی‌های آسیایی زمستانی و برگزاری مسابقات باشگاهی فوتبال در اروپا و آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهاردهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سوم فوریه سال 2011 میلادی.

-  بازی‌های آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشته‌های مختلف در کشور قزاقستان پیگیری می‌شود.

- تیم ملی دوچرخه‌سواری کشورمان با ترکیب 27 ورزشکار زن و مرد در دو بخش جوانان و بزرگسالان برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (بزرگسالان) و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز به تایلند می‌‍رود.

- مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* النصر - القادسیه
* الوحده - الفیصلی

- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:
* دبی - العین
* النصر - الجزیره

- هفته بیست و سوم از مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه باری و اینتر به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1244793

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