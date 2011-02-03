تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهاردهم بهمن سال 1389 هجری شمسی مصادف است با بیست و نهم صفر سال 1432 هجری قمری و برابر است با سوم فوریه سال 2011 میلادی.
- بازیهای آسیایی زمستانی 2011 امروز هم با رقابت ورزشکاران در رشتههای مختلف در کشور قزاقستان پیگیری میشود.
- تیم ملی دوچرخهسواری کشورمان با ترکیب 27 ورزشکار زن و مرد در دو بخش جوانان و بزرگسالان برای شرکت در بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (بزرگسالان) و هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا امروز به تایلند میرود.
- مسابقات فوتبال جام ولیعهد عربستان امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* النصر - القادسیه
* الوحده - الفیصلی
- هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر امارات امروز با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* دبی - العین
* النصر - الجزیره
- هفته بیست و سوم از مسابقات فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری مسابقه باری و اینتر به پایان میرسد.
نظر شما